Prefeitura entrega repelentes para gestantes cadastradas no Bolsa Família

A prevenção de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti recebe atenção especial se tratando das gestantes em Araxá. Conforme premissa do Ministério da Saúde está sendo realizada a entrega de repelentes para as grávidas cadastradas no programa Bolsa Família. O mosquito é transmissor de dengue, zika, febre chikungunya e febre amarela.

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, estima a entrega de dois repelentes para cada uma das 91 gestantes cadastradas no programa social. De acordo com a Assistência Farmacêutica, já foram recebidos 180 repelentes. O setor de Epidemiologia ficou responsável pela nota técnica para a distribuição. Já o programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) está entrando em contato com as gestantes de acordo com área onde elas moram, para realizar a entrega.

O setor de Epidemiologia descartou o registro de casos de gestantes diagnosticadas com zika ou febre amarela em Araxá, enfermidades consideradas mais graves. A referência técnica em saúde da mulher e criança, Carla Aparecida Alves Constant, destaca que a quantidade de produtos distribuídos a cada grávida é suficiente no auxílio das ações preventivas.

“É importante que as gestantes se protejam das doenças transmitidas pelo mosquito, principalmente a zika. A chikungunya, dengue e febre amarela também merecem atenção, então esses dois frascos de repelentes entregues para as gestantes cadastradas no Bolsa Família são suficientes para a proteção durante o período gestacional”, afirmou Carla Constant.