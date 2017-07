Prefeitura exige prazo para que empreiteiras finalizem obras

Visitas e inspeções às obras municipais se tornaram compromisso de rotina na agenda da gestão municipal com o intuito de garantir a conclusão de todos os empreendimentos neste segundo semestre. O município estipulou prazos para que as construtoras entreguem empreendimentos que estão com cronograma atrasado. Em junho, o prefeito Aracely de Paula reiterou, junto ao Ministério Público, que as notificações seriam realizadas para que os equipamentos públicos sejam entregues à comunidade dentro do cronograma físico de cada uma das obras.

O compromisso define datas para a conclusão das seguintes obras: Canil Municipal (agosto), Parque do Cristo (setembro), revitalização da feira do Urciano Lemos (setembro), cobertura da quadra da Escola Municipal Romália Porfírio (outubro), reforma do Centro Social Urbano (outubro) e reforma do Araxá Tênis Clube (novembro). De acordo com o prefeito Aracely de Paula, as execuções dos projetos ganharam novo ritmo.

“Chamamos cada empreiteira e demos um prazo para que terminassem essas obras. Estivemos no Ministério Público, onde confirmamos esse compromisso firmado com essas empresas que trabalham nas obras da Prefeitura. Nossa fiscalização tem sido presente e permanente. Esse acompanhamento tem sido feito não só pelo Prefeito, mas também por uma equipe técnica de fiscalização. Eu diria que essas obras ganharam uma dinâmica diferente, dentro de poucos meses teremos praticamente todas as obras em andamento já terminadas”, afirma o prefeito.

Segundo Aracely, alguns empreendimentos já foram concluídos. Há espaços já em funcionamento antes mesmo de inauguração oficial e, também, aquelas que devem ser finalizadas nos próximos meses.

“Temos que pensar no crescimento e desenvolvimento da cidade. Algumas obras já estão em condições de serem inauguradas, e outras já estão funcionando como é o caso da escola do bairro Max Neumann, que ainda não foi inaugurada oficialmente. Temos no bairro São Pedro, uma escola espetacular que é o Cemei Dona Petrosa, que em breve será inaugurada. A obra do Cristo, dentro de dois meses será entregue à população”, detalha.