Prefeitura inicia obras de revitalização do prédio da Escola Dom José Gaspar

Para valorizar a marcante arquitetura elaborada por Marcello Gusmão Machado e inaugurada em 1982, o prédio municipal da Escola Estadual Dom José Gaspar passará por obras. A revitalização foi com Aracely de Paula, prefeito na época da inauguração, visitou a obra e constatou que o prédio precisa ser revitalizado. Para tanto, assinou de imediato ordem de serviço para início das obras. A Prefeitura está investindo R$ 539 mil na reforma e revitalização da Escola e a responsabilidade pela execução da obra é da empresa araxaense HZ Engenharia e Construção Ltda.

De acordo com secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o prédio é de uma arquitetura diferenciada e realmente precisa ser revitalizado. “Com o passar do tempo a obra ficou escondida, já que no local foi construído um alambrado e uma cerca viva, então, como o prefeito Aracely quer uma melhoria em toda a região do São Pedro, ele pediu para fazer uma reforma naquele prédio. Basicamente, estamos descortinando o empreendimento para mostrar a arquitetura dele”, explica o secretário.

Donizete detalha que, no lugar do alambrado, será feita uma cerca, da cor verde, para oferecer maior visibilidade à estrutura construída. “A estrutura também passará por melhorias, com pinturas de todas as salas (interna e externa), recuperação dos corrimãos que estão estragados, redes elétrica e hidráulica também serão consertadas”.

Segundo o prefeito Aracely de Paula, a atual gestão entende a importância da Escola Estadual Dom José Gaspar para a comunidade de um modo geral. “Temos que revitalizar aquela obra até pela sua característica arquitetônica. Ela é uma das mais bonitas obras da nossa cidade e não pode ficar escondida. Paralelo à reforma da Escola Dom José Gaspar será executado o serviço de asfaltamento de toda Vila São Pedro. Vamos ter ali uma série de obras envolvendo os Bairros Santa Rita, São Pedro e a própria Vila Rica”, informa o prefeito.