Prefeitura intensifica vacinação contra o HPV neste sábado

A Prefeitura de Araxá começa a vacinação contra HPV no período de férias escolares. Neste sábado, 22 de julho, três unidades básicas de saúde (Unisa, Uninorte e Unicentro) promovem uma mobilização e disponibilizará vacinas para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde. As doses serão aplicadas entre 8h30 e 12h30. A vacina é segura, eficaz e a principal forma de prevenção contra 4 tipos do HPV (6, 11, 16, 18).

Os estudos demonstraram que a vacina tem alta eficácia (98%) na prevenção dos tipos de HPV cancerígenos 16 e 18, que são causadores de 70% dos casos de câncer de colo do útero e também os tipos 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas genitais. A imunização também previne câncer de pênis, ânus, boca e orofaringe (parte da garganta logo atrás da boca). A coordenadora do setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Marcela Mesquita, destaca que o objetivo principal da ação.

“A intensificação da vacinação contra HPV neste sábado é uma ação para atender aquelas pessoas que não têm a oportunidade de levar os filhos nas unidades de saúde durante a semana devido ao corre-corre do dia-a-dia. A imunização contra HPV se faz muito importante, porque é um dos vírus responsáveis por grande parte dos casos de ocorrência de câncer de colo de útero nas mulheres e por alguns tipos de câncer nos homens”, aborda a coordenadora.

Marcela reforça que a intensificação é uma iniciativa do município e não uma campanha nacional. “Quem quiser fugir do tumulto da época em que é realizada a Campanha de Multivacinação, realizada em setembro próximo, pode procurar as três unidades de saúde também para colocar os cartões de vacina dos filhos em dia. Lembrando que é importante levar o cartão de vacina. A Secretaria de Saúde abriu as portas em unidades que ficam localizadas em regiões mais populosas da cidade para atingir um maior número de pessoas imunizadas”, ressalta a responsável pelo setor de Imunização da Secretaria de Saúde.

Locais disponíveis para vacinação

Evento: Intensificação da Vacinação contra HPV

Data: Sábado, 22 de julho de 2017

Horário: das 8h30 às 12h30

Locais: Unisa – Rua Travessa Piauí, 35. Bairro São Geraldo / Unicentro – Avenida Dâmaso Drumond, 275. Bairro Vila Guimarães / Uninorte – Rua Lázaro de Vaz de São Paulo, 105. Bairro Urciano Lemos