Prefeitura promove festa no 1º de maio para servidores e familiares

A Prefeitura de Araxá promoveu pelo terceiro ano consecutivo a festividade do 1º de maio dedicada aos servidores públicos municipais de Araxá no Parque de Exposições. O evento contou com apresentações artísticas, lazer para todas as idades, culto ecumênico, o famoso almoço e a oportunidade de prefeito, vereadores, secretários e servidores com seus familiares comemorarem juntos o trabalho em prol de Araxá.

O evento organizado pela Prefeitura, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, reuniu cerca de 12 mil pessoas. O prefeito Aracely de Paula cumprimentou os presentes, reafirmando o esforço coletivo e ininterrupto desde que assumiu a administração municipal. Com quatro meses da nova gestão, o prefeito fez questão de reafirmar a parceria honesta e de resultados com os servidores.

“Saúdo a cada um que diuturnamente tem se dedicado à reconstrução da nossa cidade, para que ela seja cada vez mais justa, humana e esperançosa do seu futuro. Essa é uma festa que toca profundamente o coração de quem dedicou a sua vida a uma carreira política com vontade de modificar a sua cidade em toda sua extensão. Queremos convocar a todos que continuemos, e nunca se arrependa deste momento feliz que estamos vivendo. Toda e qualquer situação que disser respeito à nossa cidade, pode não ser um dever legal, mas é uma obrigação moral que a administração cuide deste problema. É por isso que Araxá é uma cidade segura, onde as portas das escolas e hospitais se abrem e o emprego não é tormento para aqueles que querem trabalhar”, destacou o prefeito.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, participou da organização da festa com toda a equipe e ficou satisfeito com o resultado. Para ele, a confraternização faz jus ao esforço diário de cada um dos servidores em prol de melhorias por Araxá.

“É uma festa recheada de todos os ingredientes: alegria, felicidade, encontros, famílias e amigos se cumprimentando. É uma festa que premia aqueles que estão trabalhando no dia-a-dia, ajudando a construir essa cidade, engrossando a voz em benefício da população, arregaçando as mangas e, como disse nosso prefeito Aracely de que a jornada se torna fácil quando o trabalhador tem disposição para enfrentar as dificuldades. O foco principal dessa festa concentra-se nos trabalhadores, então quero aproveitar para deixar meus cumprimentos a todos os servidores públicos municipais, seja da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores, porque essa data do trabalhador é um dia que tem que ser muito valorizado e está sendo”, afirmou o secretário.

A vice-prefeita e secretária de Ação e Promoção Social, Lídia Jordão, ressaltou a importância do trabalhador para o desenvolvimento da cidade. “Agradeço a cada trabalhador da nossa cidade por nos proporcionar, com o seu trabalho, o progresso e a qualidade de vida para nossa gente. Sou grata a cada servidor público, que com o seu servir, garante os cuidados necessários aos araxaenses”, destacou a vice-prefeita.

Pelo primeiro ano na Prefeitura, a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Anette Akel, evidenciou a cultural local durante a festa com apresentações musicais de servidores e pessoas ligadas à Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo. A grandeza da confraternização e da quantidade de profissionais empenhados no trabalho municipal encantou a presidente.

“Estou impressionada com o número de servidores públicos presentes nesta festa, uma iniciativa imperdível e extremamente valorosa do prefeito Aracely de Paula. A Fundação Cultural Calmon Barreto participou através do grupo Minas Em Canto, da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, que arrasaram nos shows. Para mim, como primeira vez na Prefeitura, foi um prazer e estou muito impressionada, pois não imaginava que fosse dessa dimensão. Desejo boa sorte e sucesso para todos servidores e administração”, disse Anette.

Satisfação dos servidores

O servidor Salvador dos Reis Oliveira está há 5 anos trabalhando na esfera municipal, é encarregado da fábrica de bloco, e disse que desde que o prefeito Aracely de Paula promove a Festa do Servidor Municipal leva toda a família para o evento. “É uma oportunidade de encontrar com os amigos. Fico muito satisfeito. Essa festa é muito importante para o servidor. Estamos aqui festejando, conversando e brincando, só na paz e na amizade, então vamos ficar até mais tarde e espero um dia do trabalhador muito feliz para todos”, comenta o funcionário público.

A festa teve a presença também de novos servidores que participaram da confraternização pela primeira vez. Maria de Fátima Souza Viana trabalha na varrição de ruas do município e afirma que aproveitou muito a festa com o filho. “Muito bom, muito gostoso o clima aqui. Eu nunca tinha vindo. Acho a iniciativa ótima e espero que aconteça sempre”, ressalta a servidora.

Um dos momentos mais esperados pelos servidores na festa é o Torneio do Truco. Neste ano, dezenas de duplas participaram do torneio promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Ouvidoria Municipal. Ismael Dias vai completar 11 anos de serviços realizados na Administração Municipal e pontua que a união do servidor faz com que a festa seja um sucesso. “Você vê os colegas, todo mundo alegre e animado, divertindo, isso é bom demais para nós que trabalhamos na Prefeitura. O prefeito Aracely sempre está fazendo uma festa boa com o truco, almoço, música, pipoca e picolé”, acrescenta o auxiliar de Serviços Gerais.

Aracely de Paula aproveitou o ensejo para agradecer pelos quatro meses iniciais desta gestão em que o trabalho tem feito a diferença para Araxá cada vez mais. “Que permita Deus que tenhamos a complementação desta caminhada por mais três anos e oito meses, para que possamos cumprir todos os compromissos assumidos com a cidade, a população, através do trabalho, dedicação, humildade, participação efetiva de cada um daqueles que acreditam no valor do trabalho conscientes da nossa responsabilidade. É o que pedimos aos trabalhadores, vereadores, imprensa e secretários para Araxá continue sim a fazer diferença para o benefício de todos”, concluiu o prefeito Aracely.