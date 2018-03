Prefeitura publica novo edital para instalação de empresas em Araxá

Estimular a geração de emprego e renda em Araxá. A Prefeitura de Araxá viabilizou a publicação de um novo edital para a concessão de incentivos à instalação e/ou expansão de empresas no Distrito Industrial (DI). Os novos espaços serão disponibilizados com o objetivo de atrair empresas com capacidade de geração de empregos e de desenvolvimento da cadeia de fornecedores em seu entorno. O processo licitatório já está disponível no Setor de Licitações e no site

O chamamento de empresas para se instalarem no Distrito Industrial faz parte de projeto aprovado pela Câmara Municipal que instituiu o Programa de Incentivo à Instalação e Expansão de Empresas (Proemp) e, consequentemente, criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araxá (Fundearaxá) e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE). O Programa de Incentivo visa fomentar a instalação de novas unidades empresariais em Araxá e a ampliação ou expansão das já existentes.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, cerca de 20 empresas são aguardadas para participarem do novo processo licitatório. “No primeiro edital que publicamos, seis empresas atenderam os critérios determinados na lei, cada uma com sua pontuação especifica e, consequentemente, seus incentivos. A administração municipal e os empresários já assinaram os contratos de concessão dos terrenos. Com a publicação do novo edital, esperamos um número muito maior de empresas interessadas, já que um grande número de empreendedores já conhecem os benefícios da nova legislação, seriedade com que trabalhamos esse projeto e a credibilidade deste programa”, ressalta o secretário.

Edital

De acordo com edital, ao participarem desta licitação, os interessados ficam cientes de que os futuros contemplados utilizarão as áreas para o fim específico de se edificarem e operarem unidades industriais, comerciais e/ou prestação de serviços que incrementem a atividade econômica do município, aumentem a arrecadação de tributos e gerem emprego, renda e benefícios à população local. As empresas interessadas devem protocolar os envelopes de habilitação e proposta comercial até o dia 16 de abril no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Araxá, situado na rua Alexandre Gondim, n° 112, Centro.

O julgamento da habilitação das empresas será realizado pela Comissão de Licitação, posteriormente, as análises das propostas comerciais serão realizadas em reunião deliberativa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE) que apreciará e decidirá sobre eventuais omissões ou falhas constatadas nas propostas. Todo o processo de atração de novas empresas para o município tem o aval do Ministério Público. Esse é o segundo edital que está sendo veiculado para receber novas empresas em Araxá em menos de 1 ano. No primeiro processo licitatório realizado, a cidade foi contemplada com seis novos empreendimentos. A assinatura dos primeiros contratos aconteceu em fevereiro passado.