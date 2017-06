Prefeitura recupera cerca de 500 mil m ² de vias públicas

Programa de Recuperação Asfáltica já é o maior realizado no município. Ao todo, foram investidos quase R$ 15 milhões, sendo 75% dos recursos aplicados em bairros da cidade.

O maior programa de recuperação asfáltica já realizado no município. A Prefeitura de Araxá atingiu na última semana uma marca histórica no setor de serviços urbanos. Cerca de 500 mil metros quadrados de vias públicas da cidade foram revitalizados nos últimos dois anos. O Programa Municipal de Recuperação Asfáltica já teve investimentos de quase R$ 15 milhões, sendo 75% dos recursos aplicados nos bairros da cidade. O projeto prioriza principalmente ruas e avenidas com pavimentação em estado crítico de conservação, locais com grande fluxo de veículos, vias que são utilizadas pelo transporte público urbano e ruas de bairros que estão há vários anos sem serviço de recapeamento.

Desde 2015, a Secretaria de Serviços Urbanos realiza um amplo serviço na região central e nos bairros de Araxá contemplando a população com maior programa de recuperação asfáltica feito na história do município. Entre os serviços realizados pelo projeto estão a recuperação asfáltica, que refaz completamente a pavimentação; o recapeamento e a regularização asfáltica. O objetivo é que o Programa de Recuperação Asfáltica alcance todos os bairros da cidade.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, destaca que diversos critérios técnicos estabelecem quais vias são prioritárias dentro do programa. “Um dos critérios se refere a qualidade do pavimento. Ou seja, se existe ou não a necessidade do recapeamento. Isso é fácil verificar, inclusive, em função de tapa-buracos feitos naquela rua durante o ano. Outro critério é o fluxo de veículos, se ali é uma via coletora, uma via arterial, uma rota de ônibus de transporte coletivo. Também priorizamos os bairros que recebem o trabalho de recapeamento asfáltico há vários anos.”

O secretário explica que o foco do trabalho é realizar o recapeamento em todos as ruas dos bairros onde o serviço é realizado. “Temos os critérios técnicos bem definidos. Mas, é claro que quando atacamos um bairro não podemos deixar uma via pública sem a nova pavimentação, mesmo que ela não tenha uma grande carga de tráfego. Temos situações que não podemos realizar o serviço, pois a rua não está contemplada no contrato de licitação. Quando encontramos esse tipo de situação, procuramos solucionar o mais rápido possível. Em alguns locais essa adequação já está em andamento”, afirma Marco Antônio.

De acordo com ele, cerca de R$ 15 milhões foram investidos no Programa Municipal de Recuperação Asfáltica. “ Cerca de 75% desse recurso foi investido nos bairros da cidade. Com o restante, conseguimos realizar o recapeamento em grande parte da região central da cidade. “Toda a área envolvendo a rua Virgílio de Abreu, avenida Senador Montandon, rua Belo Horizonte, avenida Getúlio Vargas e parte entre as avenidas Getúlio Vargas, Senador Montandon e Imbiara, está completamente recapeada. Também recebeu recapeamento, desde a avenida Aracely de Paula até os limites da rua Edmar Cunha”, informa.

Marco Antônio ressalta a qualidade da pavimentação realizada. “Na grande maioria das vias realizamos a recuperação asfáltica, desde a remoção e substituição de base e sub-base, regularização asfáltica para, finalmente, fazer o recapeamento. O programa de recuperação asfáltica prevê, a médio prazo, esse recapeamento em todos os bairros e também todo o centro da cidade, inclusive, as demais avenidas. Porém, temos que solucionar a questão do tráfego de carretas em algumas vias para preservar o investimento realizado. Promover um projeto de recuperação asfáltica como o nosso é algo que poucos municípios conseguem, principalmente, com a grande demanda de obras públicas que temos em execução. ”