Prefeitura trabalha em projeto para captação de eventos turísticos

Desenvolver ações continuamente acima dos atrativos de Araxá dá sustentação ao projeto desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas para captar novos eventos e elaborar um calendário mais abrangente em 2018. O objetivo já começou a ser colocado em prática em 2017, entretanto o empenho da administração está voltado ao fomento e à dinâmica, para o ano que vem, do desenvolvimento turístico e econômico.

A superintendente de Turismo, Régia Côrtes, detalha que as novidades realizadas e as parcerias firmadas neste ano já surtiram efeito promissor. “A proposta é ter em Araxá um evento âncora que movimente o trade e o desenvolvimento econômico da cidade. Vale destacar que já trabalhamos e captamos alguns novos eventos em 2017. O projeto de captação de eventos tem foco em 2018, e visa desenvolver cada vez mais e atrair novidades para a nossa cidade. Para isso, temos parceria com os organizadores, apoiando os eventos já existentes e trazendo novos. Queremos um calendário mais robusto, com eventos mais marcantes”, destaca Régia Côrtes.

Em 2017, a cidade sediou dois encontros de food trucks; eventos de corrida de aventura que foram certificados internacionalmente nesse ano; etapa do Enduro Brasileiro de Motocross, já definida a etapa Araxá para 2018; e foi captado o evento Feliz Idade, que atraiu mais de 1.600 pessoas, movimentando todos os nossos segmentos de desenvolvimento econômico e turístico.

O comprometimento da gestão com o turismo se pauta nos atrativos já evidenciados e nos projetos que incluem passeios direcionados às pessoas em passagem pela cidade e também aos moradores de Araxá. “Faremos um elo para reforçar os atrativos de Araxá com a realização dos eventos. Disponibilizaremos alguns passeios turísticos, como é o caso do turismo rural. Nosso próximo roteiro será do café. Muito em breve teremos o maior atrativo da cidade, que é o complexo do Parque do Cristo que possibilitará atrair muito mais eventos e turistas para a cidade”, acrescenta a superintendente.