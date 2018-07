Procon Araxá divulga relatório de atividades do 1º semestre

O Procon Araxá que está funcionando em novo endereço na Rua Perdizes, 280, no Centro, divulgou o relatório das atividades realizadas durante o primeiro semestre de 2018. Foram atendidas 7.479 pessoas, sendo que 6.278 tiveram suas reclamações resolvidas sem abertura de processos, o que representa um índice de resolução de 84%. As reclamações foram solucionadas com a utilização de ligações telefônicas ou com a ida de um atendente do órgão ao estabelecimento comercial para solucionar as pendências.

A secretária executiva, Belma Nolli, informa que o número de atendimentos aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses de 2017, foram feitos 7.029 atendimentos com índice de resolução de 76%. “O relatório reforça o compromisso do Procon em prestar serviço satisfatório e essencial à redução de litígios e à defesa dos consumidores, em busca da pacificação social”, afirma.

De acordo com o Procon, outras 1.153 pessoas receberam orientações sobre os problemas apresentados e muitos consumidores procuraram o órgão preventivamente, para se informar e evitar problemas. No período, foram abertos 48 processos administrativos com o envio de notificações para os reclamados, o que representa apenas 0,64% no número total de atendimentos.



Belma ressalta que os principais motivos de reclamação continuam sendo telefonia (13,28%), seguido de produtos com defeito (9,27%), renegociação de dívida (8,46%) e cartão de crédito (6%). Ela explica que houve alteração na lei de parcelamento das faturas de cartão de crédito e por isso muitos atendimentos relacionados ao tema foram feitos pelo Procon. “Os problemas com cartão não estavam entre as principais reclamações e com a mudança, vários consumidores procuram o serviço em busca de informações”, destaca.

Várias outras atividades foram desenvolvidas, como pesquisas de interesse da comunidade (material escolar e ovos de páscoa), Procon nos Bairros, Procon Mirim, lançamento do site do órgão (www.procon.araxa.mg.gov.br) e da Cartilha Cidadã, Encontro do Procon Estadual com Fornecedores, treinamento e capacitação dos servidores do órgão.