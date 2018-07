Para que a mudança ocorra, o atendimento será suspenso terça e quarta-feira, dias 24 e 25 de julho.

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), de Araxá, vai funcionar em novo endereço a partir da próxima quinta-feira, dia 26. O serviço será instalado em uma casa, na Rua Perdizes, 280, no Centro, esquina com Rua Uberaba, antigo endereço do Ministério do Trabalho.

A secretária executiva, Belma Nolli, explica que o Procon funciona em um espaço apertado, são atendidas vinte pessoas dentro de uma sala, o consumidor tem que esperar o atendimento na calçada, fica gente em pé na rua. A nova sede é uma casa com quatro quartos, terá dois atendentes em cada cômodo. Hoje na sala de espera, ficam em média dez pessoas sentadas, no novo endereço a previsão é dobrar a capacidade, colocando vinte cadeiras. “Num espaço maior, com acessibilidade, o consumidor vai ter mais conforto e privacidade. Tem gente que tem vergonha de falar que está enfrentando problemas com dívidas, agora a pessoa ficará mais a vontade para expor a situação, terá menos gente ouvindo”, ressalta.

O Procon faz atendimentos relacionados a relação de consumo de bens e serviços. São prestados serviços de orientação, consultas ao Serasa e SPC, atendimento a reclamação de vários segmentos, entre eles, telefonia, produtos com defeito, problemas com garantia, cobranças indevidas, devoluções e renegociação de dívidas.

Na segunda-feira, dia 23, o atendimento ainda será no atual endereço da Rua Dom José Gaspar. Na terça e quarta-feira, dias 24 e 25, não haverá funcionamento porque o serviço estará sendo transferido para o novo endereço. Com a mudança, o horário de funcionamento continua o mesmo com distribuição de senhas: das 9h às 12h e atendimento das 9h às 16h. Outras informações pelo telefone: (34) 3662.2444 ou pelo site www.procon.araxa.mg.gov.br.