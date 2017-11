Procon orienta consumidor sobre compras na Black Friday

Denominada como sexta-feira negra, a expressão americana é uma mega promoção dos varejistas que ocorre geralmente na quarta sexta-feira de novembro.

A unidade do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em Araxá orienta a população sobre as ofertas atraentes no Black Friday (sexta-feira negra), uma experiência americana. O significado do Black Friday é uma mega promoção dos varejistas, que geralmente ocorre na quarta sexta-feira de novembro, após o feriado de Ação de Graças dos Estados Unidos. O evento tem duração de 24h e tem como finalidade renovar os estoques para as vendas de final de ano, sendo para o consumidor uma boa oportunidade para adiantar as compras de Natal. Este ano o Black Friday Brasil ocorrerá no dia 24 de novembro.

A secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli relata que no Brasil, ao contrário dos EUA, o Black Friday apresenta ofertas e descontos em grandes lojas do e-commerce, que abrangem desde eletrônicos a companhias aéreas e concessionárias de veículos. “Os descontos podem chegar até a 80% do valor original, mas, infelizmente, muitos sites se aproveitam do evento para enganar os consumidores. Além da “maquiagem” dos preços, as maiores queixas após as compras do Black Friday são: produtos não entregues, demora na entrega, produtos trocados ou danificados, baixa qualidade”, explica Belma.

Ela lembra que toda informação repassada ao consumidor através de publicidade, torna-se obrigação e deve ser cumprida pelos lojistas e fabricantes. “Além disso, os direitos do consumidor valem também na Black Friday e nas compras feitas pela internet, quando o fornecedor estiver estabelecido no Brasil. Como a compra é feita fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de se arrepender da compra em até sete dias da data do recebimento da mercadoria”, reforça a secretária executiva do Procon Araxá.

Confira as dicas do Procon para garantia de compras mais seguras