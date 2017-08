Produtores e Trade destacam potencial do novo atrativo turístico de Araxá

Produtores rurais e o Trade Turístico da região estiveram reunidos na última semana para apresentação do projeto ‘Empreendendo o Turismo no Espaço Rural’. A proposta, que cria um circuito turístico rural com quatro roteiros, tem como objetivo explorar de maneira sustentável todas as potencialidades no meio rural. Desde a produção dos premiados cafés, cachaças, queijos e doces da região até a rica cultura e costumes mineiros serão atrativos do novo projeto desenvolvido pela Prefeitura de Araxá.

Produtores rurais e o trade turístico destacam a importância do projeto e o grande potencial que a região tem no setor. “Araxá está em uma fase muito interessante de reestruturação do turismo. E esse projeto é mais uma forma de oferecer um novo atrativo turístico de Araxá. Nossa cidade tem, por natureza, a característica de receber bem as pessoas e uma forma de trabalhar que vai casar muito bem com esse projeto. Muitos turistas estão procurando justamente isso, passar um dia na fazenda, ver a rotina do campo; como faz o queijo e a cachaça. O projeto do turismo rural vai trazer bons frutos para Araxá e região”, avalia o proprietário da Pousada Dona Beja, Mário Morais Marques.

O produtor de queijo Alexandre Honorato, da Fazenda Só Nata, fabricante do Queijo Minerim AH, um dos locais incluídos no roteiro, destaca a iniciativa como uma forma de alavancar o turismo da região. “O turista quer ver coisa diferente e não ficar dentro de um hotel. Então, tendo a oportunidade de conhecer fazendas, produções de cachaças, queijos e cafés premiados é uma grande oportunidade. Esse projeto que a Prefeitura está realizando é excelente para o desenvolvimento econômico da cidade e da região”, acrescenta o premiado produtor.

Dalva Oliveira Lima é proprietária da Fazenda Sítio Real, também participante do projeto. Para ela, Araxá passa a explorar um potencial que a cidade sempre teve, neste caso, o turismo rural. “Temos muito potencial para ajudar no crescimento do turismo rural pela região. Estamos preparados para receber os turistas e pessoas com interesse de passear pelo campo. Também queremos receber famílias que querem almoçar nas fazendas e crianças que nunca viram animais no seu habitat natural”, ressalta a proprietária.

De acordo com a superintendente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Régia Côrtes, guias, agências, hotéis e pousadas já foram credenciados para iniciar a comercialização do novo atrativo turístico. Os quatro roteiros que compõe o projeto, sendo seis destinos, são: Roteiro 1 – Fazendas Asa Branca, fabricante das cachaças “Segredo de Araxá” e “Carnaval” e Sítio Real; Roteiro 2 – Fazenda Só Nata do Queijo Minerim AH (Alexandre Honorato) e Padaria Comunitária do Distrito de Itaipu; Roteiro 3 – Almoço no Horizonte Perdido e Roteiro 4 – Fazenda Barinas com Laboratório e Cafeteria.