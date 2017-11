Professor do Uniaraxá participa de conferência sobre tecnologia no Chile

O professor Robinson Cruz, do Curso de Sistemas de Informação do Uniaraxá, participou da 36ª Conferência Internacional da Sociedade Chilena de Ciência da Computação. O evento, o mais importante do Chile na área da computação e um dos mais tradicionais da América do Sul, foi realizado em outubro na Cidade de Arica-Chile. Professor Robinson apresentou um artigo durante a Conferência e a apresentação faz parte dos resultados da pesquisa do mestrado que será defendido por ele em novembro deste ano pela USP-EACH.

A conferência contou conta com a participação de vários pesquisadores da América do Sul e do mundo. Além de apresentar o artigo, professor Robinson também participou de palestras sobre BIG DATA, BPM e outros assuntos ligados à computação. “Os resultados deste artigo serão publicados no Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, um dos repositórios mais utilizados no mundo para busca de pesquisa em computação e engenharia”, explica.

O professor viajou para o Chile com apoio do Uniaraxá e também realiza seu mestrado com aporte financeiro da Instituição. “Durante o evento foi possível obter várias contribuições relacionadas à nossa pesquisa. Além disso, o apoio do Uniaraxá foi importante e mostra a preocupação da Instituição na qualidade do Ensino”, completa.