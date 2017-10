Professor Evandro participa de Graduação de Taekwondo em BH

Com 30 anos de experiência e vários títulos nacionais e internacionais, atleta de Araxá busca graduação para 5º DAN.

O professor e mestre Evandro Carlos da Silva embarca nesta quarta-feira (25), para mais um grande desafio na sua vitoriosa carreira de atleta de taekwondo. Com mais de 30 anos de bagagem, com títulos nacionais e internacionais, Evandro estará em Belo Horizonte no período de 26 a 28 de outubro para participar do Curso de Preparação para Graduação da DAN pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais.

O Exame de Faixa acontecerá no sábado, dia 28, na Academia LIM Campeões na capital mineira. A graduação reunirá 12 professores de várias regiões de Minas Gerais e será extensiva para Mestres de 4º a 6º DAN.

“Me preparei muito para este momento especial em minha carreira. Estarei em BH com muita garra e determinação para conquistar a Graduação de 5º DAN e me tornar um dos poucos profissionais do taekwondo em Minas Gerais com tal graduação. A preparação ocorrerá nos dias 26 e 27 e o exame no sábado, dia 28”, destacou o atleta.