Professor Válter conclui mandato como reitor do Uniaraxá com implantação de projetos importantes

Sempre pautado na justiça e transparência, o professor Válter Gomes conclui nos próximos dias seu segundo mandato como reitor do UNIARAXÁ. Desde quando assumiu o cargo, em fevereiro de 2009, sendo reeleito em 2012, Prof. Válter além de professor da Instituição, também foi coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Diretor da Faculdade de Ciências Gerenciais (FACIGE) e Pró-Reitor de Planejamento, Administração e Finanças no UNIARAXÁ. Assumiu a reitoria com grandes desafios e, para superá-los, elencou pilares baseados, especialmente, na ética, moral, bons costumes e respeito às pessoas, liderando gestores e demais funcionários da Instituição para os resultados alcançados.

Muito foi feito em dois mandatos, sendo impossível resumir, mas, alguns pontos importantes precisam ser destacados. Começando pela reorganização do Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); a criação dos Setores de Marketing, Recursos Humanos, Registro de Diplomas, Depositário Acadêmico e Educação a Distância. Enquanto reitor, Prof. Válter modernizou o Setor de Informática, além de idealizar e coordenar a formatação e implementação do Projeto do Centro Cultural do UNIARAXÁ.

Buscou a otimização dos espaços físicos, viabilização da acessibilidade plena em todo o Campus, sendo inclusive muito elogiado pelas comissões do MEC em suas avaliações. O apoio à adequada gestão econômico-financeira viabilizou a construção do Conjunto 4, que abriga atualmente os Cursos de Engenharia. Proporcionou parcerias com a CBMM para viabilização das publicações institucionais: Revista Jurídica; Evidência; Balanço Social; Egressos do UNIARAXÁ; Sou Professor, Sou UNIARAXA; Cartilha Cidadã, dentre várias outras.

Projetou e implantou o Convênio com o Rotary Club Araxá, para a cessão de bolsas de estudos para alunos carentes com o apoio financeiro de empresários e pessoas físicas; efetivou o Vestibular do meio do ano; promoveu a revitalização e modernização do Programa UNIR, Mostra de Pesquisa e da Semana de Ciência e Tecnologia que atualmente atrai milhares de alunos do Ensino Médio de Araxá e região.

Participou das atividades que levaram à alteração no Conselho da Mantenedora em 2010, com ações junto ao Ministério Público e Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo, Entidades, Imprensa, docentes e discentes. Migração do Sistema Estadual para o Sistema Federal de Ensino (MEC); implantação dos Cursos de Pós-Graduação, sendo nove cursos oferecidos atualmente. Desde 2009, quando professor Válter assumiu a reitoria, o UNIARAXÁ vem alcançando resultados ascendentes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), comprovando a melhoria contínua na qualidade de ensino, estando hoje entre as Instituições com os melhores indicadores de qualidade na região de acordo com os critérios do MEC. O número de alunos também aumentou de 2 mil, para mais de 3 mil alunos nos Cursos de Graduação.

Com a ascensão do UNIARAXÁ, a procura por novos cursos foi automática e, para atender a demanda do mercado, novos cursos foram abertos: Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Mecânica. Sempre reconhecido pelo respeito aos profissionais, o Prof. Válter coordenou a implantação dos planos de carreira docente e técnico administrativo, incentivando ascensão profissional dos colaboradores.

Em seu mandato, o MEC reconheceu os Cursos: Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Gestão de RH, Gestão Comercial, Marketing e Sistemas para Internet; e renovou o reconhecimento dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Pedagogia e Sistemas de Informação. Sempre com os olhos voltados para o futuro, incentivou as ações de Pesquisa e ampliação do número de bolsas de Iniciação Científica da FAPEMIG; e participações no Projeto Rondon.

Como reitor, Válter já deixa encaminhada a implantação do Curso de Psicologia, curso com grande demanda e interesse da comunidade externa e, em breve, também já será realidade os Cursos de Educação à Distância. O Centro Cultural do UNIARAXÁ já está em construção, um novo espaço com uma nova proposta de desenvolvimento artístico e cultural, totalmente equipado didática e tecnologicamente com livre acesso para toda comunidade de Araxá e região. Um investimento em torno de mais de R$ 25 milhões financiados pela CBMM, através da Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura do Governo Federal.

Em apenas duas gestões, resultados extremamente importantes que colocam o UNIARAXÁ entre as melhores Instituições de Ensino Superior Privadas da região.