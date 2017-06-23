Programa Bom dia, Prefeito! – 23/06/2017

OUÇO TODAS AS SEXTAS FEIRAS PARA ACOMPANHAR TUDO DE BOM QUE ESTÁ ACONTECENDO EM ARAXÁ. ESTOU EM PATROCÍNIO A 23 ANOS.SÓ QUEM ESTÁ FORA SABE O QUANTO ARAXÁ E ELOGIADA POR TODOS.. PARABÉNS PELO PROGRAMA..
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