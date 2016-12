Programa de Bolsa de Estudos do Rotary forma primeiras alunas no Uniaraxá

Iniciado há quatro anos, o projeto pioneiro Bolsa de Estudos Rotary/Uniaraxá já colhe os primeiros frutos do trabalho social que visa ofertar ensino superior de qualidade para jovens carentes. Na última semana, entre centenas de alunos formandos, três alunas chamaram a atenção, elas são as primeiras a concluírem os estudos com o auxílio do Programa Bolsa de Estudos Rotary/Uniaraxá. O projeto, que conta com o apoio de pessoas que doam individualmente e empresas, financia 80% do valor da mensalidade do aluno, o restante é custeado pelo estudante que assume seu papel de agente transformador do próprio futuro.

A aluna Gabriela da Silva Rodrigues se formou em Gestão de Recursos Humanos e foi reconhecida por professores e colegas de sala como destaque acadêmico. “Fico muito feliz por ter concluído essa etapa, o auxílio do Rotary e dos patrocinadores foi fundamental, até mesmo para eu ter mais disciplina e força para seguir até o final. Fico muito feliz por ter iniciado essa jornada, pois eu realmente me encontrei profissionalmente. Agradeço a oportunidade e me sinto orgulhosa por ter em nossa cidade incentivos assim!”

Lóren Cristina Bernabé da Costa se formou em Administração, também foi reconhecida por professores e colegas de sala como destaque acadêmico. “São tantos os sentimentos que afloram nesse momento que simples palavras jamais conseguiriam expressar. Agradeço primeiramente a Deus pela força e coragem para enfrentar todas as barreiras encontradas, ao pessoal do Rotary Club pelo companheirismo, incentivo e por acreditar em mim até mais do que eu mesma acredite. Sei que sozinha nada teria acontecido, o sonho não teria se realizado!”

Paloma Teixeira da Silva se graduou em Educação Física e destaca a determinação e força de vontade para concluir os estudos. “Não bastasse todo apoio familiar, dos amigos e determinação pessoal, o que me possibilitou experimentar mais esta vitória foi o projeto do Rotary Club em parceria com o Uniaraxá que, além de auxiliar o ingresso e permanência nos estudos, também me ensinou, através de gestos simples e solidários, a olharmos o mundo de uma forma diferente, oferecendo o nosso melhor para alcançarmos a plenitude de nossos atos!”

O reitor do Uniaraxá, professor Válter Gomes, é o atual presidente do Rotary Club de Araxá. “Sabemos que, pelo menos para estas famílias, estamos fazendo uma grande diferença. É gratificante perceber nos olhos dos formandos e dos seus pais a gratidão pelo que o Rotary e o Uniaraxá fizeram por eles. A educação é a única oportunidade para que essas famílias busquem um futuro melhor. O encaminhamento de jovens carentes para o mercado de trabalho, por meio da formação universitária, é que fará a diferença para a sociedade em geral. Estamos orgulhosos em fazer a nossa parte e registramos os nossos agradecimentos a todos os rotarianos e empresas parceiras do projeto.”