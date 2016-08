Programa de Educação Ambiental forma primeira turma em Araxá

A primeira turma do Programa de Educação Ambiental (Progea), desenvolvido pela Polícia Militar de Meio Ambiente, foi formada nesta semana na Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria. A ação é voltada para crianças do 4º ano do ensino fundamental. O objetivo é capacitar e estimular os estudantes para que eles adotem comportamentos socioambientais.

A proposta é ensinar que meio ambiente não é algo distante, mas próximo e que todos os seres vivos, incluindo os humanos, fazem parte dele. O programa busca ainda, mostrar que pequenas atitudes podem melhorar a qualidade do lugar em que vivemos.

O programa trabalha a formação humana baseada em valores, o respeito como base da convivência em sociedade e estimula o trabalho em grupo. Conceitos básicos de democracia também foram levados aos alunos. Ao final do programa são criadas chapas para concorrer à eleição do Clubinho Ambiental.

A primeira instituição de ensino, atendida na área do 5º Pelotão de Polícia Ambiental, foi a Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria.

Cerca de 50 alunos foram formados no primeiro semestre deste ano. No segundo semestre, o programa será ampliado e serão formadas mais cinco turmas na Escola Estadual Eduardo Montandon.

A Polícia Militar de Meio Ambiente acredita que a educação é um dos mais eficientes meios de prevenção.