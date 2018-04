Projeto leva informações e atividades gratuitas sobre o processo da gestação e parto humanizado

Começa nesta quinta-feira (26), o projeto Renascer, que visa difundir a cultura do parto humanizado, preparando as mulheres com orientações na parte física e emocional até a chegada do bebê. A ação é idealizada pelos fisioterapeutas Lorena Guimarães e Diogo Guimarães e pela advogada Nathalia Marques. Serão oito encontros realizados na Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama), entre os meses de abril e agosto.

A programação do projeto é gratuita e conta com palestras, atividades físicas, informações nutricionais, odontológicas, psicológicas, direitos da gestante, alterações fisiológicas e plano de parto.

A missão do projeto é passar aos casais o conhecimento teórico e propiciar vivências práticas sobre o processo da gestação, parto e pós-parto.

Além disso, visa dar mais segurança aos pais em relação aos cuidados com o recém-nascido, fortalecendo o vínculo mãe-bebê-pai e a união familiar.

Inscrições gratuitas

As inscrições podem ser feitas pelo link (https://bit.ly/2JaLCjl) ou na Fama pelo telefone (34) 3662.9328. As vagas são limitadas e destinadas às mães e companheiros.

Programação

26/04 – Abertura – Apresentação do projeto e equipe – Alterações Psíquicas na Gestação

Palestrante: Dra. Ana Carolina Machado

Horário: 20h

10/05 – Anatomia, Fisiologia e Alterações. Sexualidade na Gravidez

Palestrante: Dra. Doris Ângela Bittencourt Guimarães

Horário: 20h

24/05 – Trabalho de Parto / Tipos de Parto

Dra. Marcelle Flausino Barbosa

Horário: 20h

07/06 – Atividade Física na Gestação / Outros serviços Fisiogestar

Palestrante: Dr. Diogo Guimarães Franco e Dra. Lorena Guimarães Franco

Horário: 20h

21/06 – Nutrição na Gestação

Palestrante: Dra. Pollyana Soraggi

Horário: 20h

05/07 – Cuidados Odontológicos na Gestação

Palestrante: Dra. Ivelize Amaral

Horário: 20h

19/07 – Direitos da Gestante / Violência Obstétrica

Palestrante: Dra. Nathalia Marques Leime Guimarães

Horário: 20h

02/08 – Plano de Parto e o Trabalho da Doula / Fisioterapeuta / Enfermeira

Palestrante: Dr. Diogo Guimarães Franco e Dra. Lorena Guimarães Franco

Horário: 20h

Contato para mais informações

Lorena Guimarães – 99250.2699

Diogo Guimarães – 99944.7434

Redes sociais

Instagram: @Fisiogestar

Facebook: Fisiogestar