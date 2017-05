Projeto municipal quer ampliar mercado para produtos de Araxá

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, o projeto “Abrindo Novos Mercados Para os Produtos de Araxá” visa levar produtos araxaenses para prateleiras de outras localidades. O enfoque da ação se baseia em três eixos, e a primeira edição mira o mercado de Belo Horizonte.

A estratégia de buscar novos mercados vai melhorar até mesmo a produção e divulgação. De acordo com o secretário da pasta responsável pelo projeto, Geraldo Lima Júnior, alguns produtos demandam registros especiais em determinados órgãos reguladores e de fiscalização. Tal processo está em tramitação. Outros aprimoramentos são melhoria de embalagens e novo cálculo dos preços para torná-los competitivos.

Geraldo afirma que o êxito do projeto é mensurado pelo despertar do interesse dos produtores em ter seus produtos ao alcance de muitos e variados fregueses e nas prateleiras de renomadas lojas especializadas em varejo. Potencializar a economia de Araxá, com reflexos diretos para os moradores, é considerado ao longo de todo o projeto.

“No primeiro eixo, o projeto visa fomentar o ambiente de negócios da cidade, gerando empregos e renda, e ainda, ampliando o desenvolvimento de uma rede de novos fornecedores, produtos e negócios na cidade. Em outro eixo, os produtos que forem para fora de Araxá, podem despertar nos seus compradores e/ou consumidores, a vontade de vir passear aqui, já que a cidade carrega no seu próprio nome, o componente forte e reconhecido em todo país, que tornou Araxá uma marca distinguida nos quatros cantos desse imenso Brasil. E, finalmente, no terceiro e último eixo, os compradores e/ou consumidores que alcançarem os produtos de Araxá lá fora, e, vierem aqui nos visitar, estarão fomentando mais negócios para nossa cidade, movimentando toda cadeia produtiva de Araxá, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, comércio, serviços e outros”, destaca o secretário.