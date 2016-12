Projeto oportuniza atividades a idosos Araxaenses

Os idosos araxaenses têm contado com mais um projeto social no que diz respeito ao bem estar. O Projeto Recanto de Memórias trabalha com 100 idosos da comunidade e mais 64 idosos residentes do Recanto do Idoso São Vicente de Paula. São oferecidos, gratuitamente, serviços com nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, cuidadores, psicólogas, professores de artes plásticas, dança, música, entre outros.

A turma ainda realiza, toda semana, o Cinememórias, uma dinâmica onde a contadora de histórias faz a narrativa de um filme e roda de conversa sobre o tema proposto. Para animar o grupo, também tem o bingo, que acontece de 15 em 15 dias.

E toda sexta-feira é dia de passeio. “Escolhemos um ponto de nossa cidade para levar nossos idosos para passear e conhecer novos lugares. No nosso último passeio os levamos para conhecer o Shopping Boulevard Garden, onde puderam brincar bastante”, conta a coordenadora do projeto Wanessa Borges.

Como participar?

E se você em casa tem uma vovó ou vovô que precisa de atividade, o projeto ainda tem vagas para as aulas de dança de salão, zumba, coral, contação de histórias com os netos, caminhadas e alongamentos, além da participação nos bingos, cinememórias e os passeios.

Mais informações e inscrições na Sede de Produção que fica na rua Cônego Cassiano 155, Centro. O telefone de contato é o (34) 3661.5053.