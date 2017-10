Projeto social no Ruralão 2017 arrecada 360 litros de óleo para entidades beneficentes

Ajudar o próximo através do esporte. É com esse objetivo que a Prefeitura Municipal de Araxá implantou neste ano um projeto social no Ruralão 2017. A cada cartão amarelo e-ou vermelho aplicado no campeonato à equipe penalizada disciplinarmente realizava o repasse de um e dois litros de óleo, respectivamente, à Secretaria Municipal de Esportes. Caso, o produto não fosse entregue, o atleta não jogaria a partida depois de cumprir a suspensão automática. Ao todo, 360 litros de óleo foram arrecadados com o projeto e distribuídos a quatro instituições assistenciais da cidade.

A ação inédita no município será aplicada também em todos os campeonatos promovidos pela administração municipal. As entidades beneficiadas são as Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo; Casa da Sopa São Benedito; Recanto do Idoso São Vicente de Paulo e Obras Sociais Jesus Te Ama. Participaram da entrega dos óleos, o secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, o assessor de Esportes Amador e Rural, José Antunes Soares Júnior (Dedé) e equipe da secretaria. Cada instituição recebeu 90 litros de óleo.

A primeira entidade a receber a doação foi o Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, representado pela presidente Grazielle Nepomuceno. Segundo ela, os residentes são contemplados com moradia digna, alimentação, vestuário e condições para tratamento médico. “São 62 idosos que nós assistimos e essa doação fará toda a diferença para o nosso trabalho. Sabemos que a Secretaria Municipal de Esportes é a nossa parceira e sempre contamos com essas doações. Agradecemos demais”, ressalta a presidente.

Na rota da solidariedade, a entidade “Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo – Lar Vovô Edezio” também foi contemplada com essa doação. A tesoureira da instituição, Nilza Balieiro, conta que, atualmente, 26 idosos moram na entidade e mais 30 pessoas são assistidas em suas moradias. “Essa doação de óleo é muito bem-vinda. Além de ajudar na alimentação com almoço e jantar que fazemos, podemos colocar esse produto na cesta básica daqueles que são assistidos. É um desafio para Secretaria de Esportes começar esse tipo de projeto, porque é isso que todo mundo deveria fazer. A doação de óleo para você participar de evento esportivo não é nada em relação ao prazer de está ajudando o próximo”, ressalta.

A Casa da Sopa São Benedito foi a terceira entidade beneficiada com os óleos. Todo final de semana, o espaço serve almoço e jantar, principalmente aos mais necessitados. Um dos colaboradores da casa, Vítor Hugo da Silva, reforça a importância da doação que contribuirá para o desenvolvimento do trabalho. “Vamos amenizar a necessidade de muita gente. Ainda bem que tem alguém olhando por nós para dignificar mais o nosso trabalho e, assim, ajudar o próximo. Muito boa essa iniciativa.”

Localizada no bairro Pão de Açúcar, a entidade “Obras Sociais Jesus Te Ama” também recebeu os óleos doados pela Prefeitura. O fundador e presidente da instituição, Francisco Assis Santiago, conhecido com Chicão, relata que a entidade serve muitas refeições diárias para toda a comunidade e essa doação veio em uma boa hora. “Gastamos muito óleo aqui. Essa doação será muito bem-vindo, pois ajudará várias pessoas que realmente necessitam. Continuem sempre fazendo o bem. É uma atitude muito bonita em prol do ser humano”, destaca Chicão.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, avaliou a iniciativa como uma forma de valorizar o trabalho voluntário em prol do ser humano. “Elaboramos esse projeto com intuito de usar o esporte como uma ferramenta social de extrema importância para todos os envolvidos. A doação dos óleos foi colocada no regulamento da competição e avaliamos que deu certo entre os clubes participantes. É um reconhecimento pelo trabalho realizado por essas instituições,” finaliza o secretário.