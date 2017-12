Projeto Ultrajudar visa arrecadar recursos para o Centro de Quimioterapia

Uma ação esportiva que visa ajudar o Centro de Quimioterapia São Francisco de Assis lança um novo desafio dos atletas do projeto “Só Paro na Chegada”, o Ultrajudar. Felipe Ferrari e João Silveira vão correr mais de 100 quilômetros entre Uberaba e Araxá no dia 16 de dezembro. Ao longo do percurso, os voluntários terão a companhia de outros esportistas, até uma chegada em equipe no Centro de Quimioterapia que será inaugurado dia 12 de dezembro, na Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

O objetivo do desafio é divulgar e apoiar o Centro de Quimioterapia São Francisco de Assis e, como essa conquista veio de uma parceria com o Hospital Hélio Angotti, o desafio vai fazer essa ligação entre Uberaba e Araxá. Por meio de doações online e em pontos de arrecadação, o Ultrajudar tem como meta atingir R$ 30 mil para reverter ao Centro.

O Centro de Quimioterapia de Araxá será inaugurado no dia 12 de dezembro. A unidade terá custos mensais que chegam a R$ 250 mil. Desse total, R$ 30 mil são de responsabilidade da gestão própria. Dessa forma, o projeto visa ajudar no custeio de no mínimo um mês de trabalho.

Como ajudar?

Para ajudar é muito simples. Basta acessar o site de doações www.vakinha.com.br/vaquinha/ultrajudar ou correr junto com os atletas do “Só Paro Na Chegada” escolhendo um ponto de saída: 3km ou 8km.

A inscrição tem o valor mínimo de R$ 20 e todo montante arrecadado será destinado ao Centro de Quimioterapia.

Pontos de Encontro

Saída 1: 10h – Posto Zema – Avenida Ministro Olavo Drummond, 190.

Saída 2: 10h30 Posto Zema – Avenida Imbiara, 30.

Passagem: 10h40 – Supermercado Bernardão da Avenida Getúlio Vargas.

Chegada: 11h – Centro de Quimioterapia São Francisco de Assis – Praça Doutor Ayres Maneira, 19 – Centro.

Doação Online

Acesse: www.vakinha.com.br/vaquinha/ultrajudar

Pontos de Inscrições

Paróquia Sagrada Família – Rua Argeu Alves da Costa, 10 – Vila Silvéria.

Escritório do deputado Bosco – Rua Calimério Guimarães, 588 – Centro.

Santa Casa – Praça Doutor Ayres Maneira, 19 – Centro.

Informações

Mais informações pelas redes sociais: @soparonachegada no Facebook e Instagram.