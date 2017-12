Projetos Sanitaristas Mirins e Cientistas do Cerrado formam 88 alunos da zona rural

Encerramento anual dos projetos ocorreu entre os dias 24 e 29 de novembro e contou com a entrega de certificados e premiação.

Alunos da rede municipal de ensino participaram da programação de encerramento dos projetos Sanitaristas Mirins e Cientistas do Cerrado, realizados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), respectivamente, nas escolas situadas na zona rural, de 24 a 29 de novembro. A abertura contou com as boas-vindas das diretoras, e na sequência, a apresentação do espetáculo “O Segredo de Atlântida”, do grupo Reticências de Belo Horizonte, alusivo ao meio ambiente, valores humanos e em especial, os cuidados com o Planeta Terra, temas abordados nas atividades trabalhadas nos projetos durante o ano.

No encerramento da programação, os alunos das Escolas Municipais José Bento, Padre Inácio, Eunice Weaver, Antônio Augusto de Paiva e Francisco Primo de Melo receberam os certificados dos projetos e a premiação do “Cientistas do Cerrado” com um Kit escolar. Nesse ano, 88 alunos receberam certificados.

Nas unidades de ensino, foram apresentadas palestras e práticas em oficinas para alunos e professores, reforçando a importância da educação ambiental na vida dos adolescentes. Para a educadora ambiental da Secretaria Municipal de Educação, Márcia Aparecida Almeida, os projetos são de extrema relevância no que se refere ao desenvolvimento de ações mais sustentáveis em prol do meio ambiente.

“Até me emocionei ao ouvir o relato do aluno Luiz Filipe da Escola Municipal Francisco Primo de Melo que contou ter orientado o seu pai a não queimar mais o lixo, pois aprendeu com os projetos que com o lixo só muda de lugar. A fumaça faz muito mal ao ser humano e aos animais. Ao ouvir o filho, o pai começou a levar o lixo para o local correto”, destaca a educadora ambiental.

Segundo ela, o resultado positivo em todas as modalidades teóricas e práticas se deve a união dos dois projetos Sanitaristas Mirins e Cientistas do Cerrado. “Tenho certeza de que estamos no caminho certo. A qualidade do ensino que vem sendo oferecida nas nossas unidades escolares é destaque, é modelo nacional, e vai além do que se vê em feiras locais, em revistas, em congressos que já pude participar. É notória esta necessidade, uma vez que os dois projetos propõem temas afins, e deste modo fazer com que as ações não fiquem isoladas ou distantes dos princípios da educação ambiental”, acrescenta.

Confira os premiados que contemplaram alunos e professores do ensino municipal

Escola Premiada: E.M. José Bento – Categoria: História em Quadrinhos – Tema / Título: Patrimônio Histórico e Cultural / Árvore dos Enforcados, História da Luta de Um Povo.

Escola Premiada: E.M. Eunice Weaver – Categoria: História em Quadrinhos – Tema / Título: Conservação da Biodiversidade / Ajuda Marcante

Escola Premiada: E.M. Eunice Weaver – Categoria: Panfletos – Tema / Título: Conservação da Biodiversidade / Salve o Cerrado! Salve os Animais! Antes que seja tarde demais!!!

Escola Premiada: E.M. Francisco Primo de Melo – Categoria: Panfletos – Tema / Título: Patrimônio Histórico e Cultural / Vamos Cuidar do Nosso Patrimônio!

Escola Premiada: E. M. Francisco Primo de Melo – Categoria: Desenho – Tema / Título: Patrimônio Histórico e Cultural / Vamos Cuidar do Nosso Patrimônio!

Escola Premiada: E.M. Antônio Augusto de Paiva – Categoria: Panfletos – Tema / Título: Plantas Medicinais / Transforme, Recicle e Cultive!