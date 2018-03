Público poderá testar diversos modelos de bicicletas na CIMTB

Foto: Assessoria CIMTB

Levar para atletas e público o melhor do mountain bike sempre foi o objetivo da Copa Internacional Levorin de Mountain Bike (CIMTB Levorin). Por isso, em Araxá entre os dias 13 e 15 de abril, quem passar pelo evento pode se preparar para testar uma variedade de bikes e se divertir na pista de teste. Para isso, é necessário apenas levar o capacete e apertar o pedal para aprovar as bicicletas que estarão à disposição do público no evento.

Bicicletas para Ciclocross, bikes elétricas com pedal assistido, modelos 2018 são algumas das atrações que poderão ser encontradas para teste. A pista para experienciar os diversos modelos será a mesma usada pela categoria Mirim no domingo.

O organizador do evento, Rogério Bernardes, disse que a ação é uma oportunidade de levar o mtb para quem estiver no evento. “Poder levar a experiencia diferenciada ao público presente e, até mesmo aos atletas, com teste das novidades do mercado é um dos nossos objetivos. E este test ride na Pista Levorin/Michelin é uma oportunidade das pessoas conhecerem o que há de mais avançado no mercado de bikes com a presença das melhores marcas”, comentou o organizador.