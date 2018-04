Quatro equipes disputam as semifinais do Campeonato de Futebol Society no sábado (7)

Após ficar um final de semana sem bola rolando devido ao feriado de sexta-feira Santa, em acordo dos clubes com a organização do evento, a Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Governo, o 1° Campeonato de Futebol Society Dalfeu Arnaldo da Silva (Diafreu) segue sendo realizado no Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo (antigo CSU). Alvorada, Alvorada (Rua Pernambuco), Polícia e Família Bispo são os times classificados às semifinais.

As semifinais Alvorada x Alvorada (Rua Pernambuco) e Polícia x Família Bispo ocorrem às 15h e 16h do próximo sábado, respectivamente. A definição do finalista será em partida única, portanto, caso o placar for empate no tempo normal, o vencedor sairá nas cobranças de penalidades máximas.

Rildo (Família Bispo), 8 gols, Fabrício (Alvorada), 7 gols, e Anderson (Polícia), 6 gols, são os principais artilheiros do 1° Campeonato de Futebol Society Dalfeu Arnaldo da Silva (Diafreu). Nas três rodadas realizadas, as bolas balançaram as redes por 98 vezes, sendo que a média é de 8,16 gols por jogo.

Rodada que definiu os classificados

Na chave A, a equipe Polícia manteve 100% de aproveitamento ao derrotar a equipe do São Domingos pelo marcador de 4 a 7, e, no outro jogo do grupo, o Alvorada (Rua Pernambuco) fez 3 a 0 no São Geraldo. Com três vitórias em três jogos, a Polícia terminou na liderança, 9 pontos, seguido por Alvorada (Rua Pernambuco), 6 pontos, São Domingos, 3 pontos, e São Geraldo, 0 pt.

Pela chave B, teve o jogo dos invictos, e quem continuou 100% de vitórias no campeonato foi o Alvorada que emplacou 5 a 1 para cima da Família Bispo, enquanto que Amigos do Dnit e Amigos do Guim ficaram no 0 a 0, em confronto de equipes sem chances de classificação. O Alvorada terminou na primeira posição com 9 pontos, seguido pela Família Bispo, 6 pontos, e Amigos do Dnit e Amigos do Guim, 1 ponto ganho cada.