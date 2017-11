Queijo Minas Artesanal de Araxá é destaque em concurso nacional

Foto: Emater

O resultado do 3º Prêmio Queijo Brasil, realizado recentemente, no Memorial da América Latina, em São Paulo, mais uma vez provou a excelência do queijo produzido em Minas Gerais e o quanto está sendo valorizado também fora do estado.

Dos 317 queijos premiados pelo concurso em todo o país, quase 50%, ou 156 deles, foram fabricados em Minas Gerais. Desses, vale destacar a premiação do típico Queijo Minas Artesanal, produzido com leite cru, em sete regiões caracterizadas no estado e assim nomeadas: Araxá, Canastra, Campo das Vertentes, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro.

A maioria dos produtores premiados é atendida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

É o caso, por exemplo, do produtor Reinaldo Lima, de Araxá. Como outros mineiros participantes do concurso nacional, Lima teve o seu produto agraciado, conquistando na categoria que concorreu, o Ouro e o Super Ouro da premiação nacional.

Para produzir um dos queijos favoritos na competição, ele contou com a ajuda da esposa e de dois funcionários. Segundo ele, tudo começou com a produção de iogurte. Aos poucos resolveu investir no queijo com a produção de dez peças por dia. Hoje, a produção diária é de 50 queijos.

Além de concursos regionais, ele também venceu o concurso popular do Festival do Queijo Minas Artesanal, realizado no início de agosto, em Belo Horizonte, e o Concurso Estadual de Queijo Minas Artesanal, promovido pelo Governo do Estado durante o Festival Gastronômico de Tiradentes, no final do mesmo mês.

“A gente faz um trabalho árduo durante o ano inteiro. Quando ganha um concurso, é um reconhecimento do nosso trabalho. O segredo do nosso queijo é muita dedicação e higiene no processo de produção”, costuma resumir o produtor de Araxá.

Qualidade e novos mercados

A qualidade na produção do Queijo Minas Artesanal vem progredindo e abrindo mais mercados em Minas Gerais e em outros estados, como afirma a coordenadora técnica estadual da Emater-MG, Maria Edinice Rodrigues.

“Os produtores hoje vêm se adequando, buscando melhorar a sua produção, com maior valor agregado, em grandes redes de supermercados. Um caso específico é a parceria feita com o Verdemar e hoje temos 14 produtores comercializando nas lojas dessa rede de Belo Horizonte. Também no município de Medeiros, produtores com o Sisbi-Poa (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produção de Origem Animal), selo do Ministério da Agricultura, já comercializam em São Paulo e no Paraná. E temos outros produtores comercializando fora. Temos uma produção de Queijo Minas Artesanal que poderia abastecer outros mercados, além de Minas Gerais”, conclui.