Queima de fogos marca a virada do ano em Araxá

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, anuncia a queima de fogos a partir da meia-noite do dia 1° de janeiro celebrando a chegada de 2017. O show pirotécnico acontece na virada do ano.

Devido ao sucesso do ano passado, quando que 20 mil pessoas estiveram acompanhando a queima de fogos na avenida Antônio Carlos, a Administração Municipal conclama a participação de todos para esse momento marcante.

A secretária de Turismo e Eventos Régia Côrtes reforça que, no ano passado, o Viaduto Max Neumann e a avenida Antônio Carlos recepcionaram o público que assistiu o show de fogos no Parque do Cristo.

Neste ano, a secretária alerta que o Réveillon terá apenas dois locais de recepção para o público assistir a queima de fogos no Parque do Cristo. “Nós decidimos até para acomodar melhor quem irá assistir os fogos, pedimos a todos que compareçam na avenida Antônio Carlos e na rua Padre Anchieta. Vamos comparecer no último dia do ano para celebrar a chegada de 2017. Pedimos para que todo o público não vá ao Parque do Cristo porque é um local de isolamento para a queima de fogos e, por segurança, precisa está isolado”, destacou a secretária.

Régia também reforça que toda a segurança será oferecida para todos no momento da queima de fogos com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, por meio da Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), e da Polícia Militar.