Raphael Rios apresenta relatório de fiscalização de Unidades de Saúde

O vereador Raphael Rios apresentou, na Reunião Ordinária desta terça-feira (17), um relatório de fiscalização das quatro unidades mistas de saúde de Araxá. As unidades prestam atendimentos de atenção primária e de média complexidade.

O trabalho foi realizado na Unisa, Uninorte, Unisul e Unileste durante os últimos 15 dias, com registro fotográfico de problemas estruturais, operacionais e de equipamentos, além de questões relacionadas ao fornecimento de materiais. O vereador também ouviu demandas de profissionais e usuários.

Antes de apresentar o relatório, Raphael Rios também esteve reunido com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, e a coordenadora da Atenção Primária, Daniela Neves.

A intenção do vereador, que é relator da Comissão de Saúde na Câmara Municipal, é dar sequência ao trabalho em outras unidades que prestam atendimentos direcionados à saúde da família.

Os prédios visitados necessitam de reformas, manutenção em telhados para evitar infiltrações e vazamentos, geradores de energia para garantir conservação de vacinas, troca de equipamentos e melhor utilização dos espaços, sistema de segurança e instalação de grades para evitar constantes furtos.

Além disso, Raphael reivindicou estudo para implementação de plano de cargos e salários e recomposição aos servidores da saúde. As reivindicações de melhorias nas unidades, com estudo para contratação de empresa de engenharia especializada em reforma e manutenção foram formalizadas com a apresentação de Indicação ao Poder Executivo.

Em contato com a secretária de Saúde, Diane Dutra, o vereador reiterou que algumas unidades já se encontram em cronogramas de reformas, caso da Unisa que será priorizada por ter problemas mais agravantes.

“Durante as visitas, vimos de perto a importância da atenção primária e como é o trabalho sério desempenhado por cada servidor das unidades. Estruturando melhor o serviço, haverá um ganho enorme para a população e reduzirá o fluxo de atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que deve receber casos de urgência e emergência”, diz o vereador.

Igualmente como atuou na fiscalização de todas as escolas e creches municipais durante o ano de 2017, o vereador disponibilizará o relatório ao prefeito Aracely de Paula, à secretária Diane Dutra e ao Ministério Público em busca de soluções.

“Gostaria de destacar a ótima recepção que tive nas unidades por parte das coordenadoras e equipes. O nosso pensamento é somar forças para que a população seja melhor atendida e os servidores tenham boas condições de trabalho”, finaliza Raphael.