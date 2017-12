Raphael Rios apresenta relatório de fiscalização e reivindicações de escolas para o prefeito Aracely de Paula

O vereador Raphael Rios seu reuniu com o prefeito Aracely de Paula, nesta terça-feira (12), para fazer a entrega do seu relatório de visita e fiscalização das 38 escolas e creches municipais de Araxá. O relatório detalha as principais demandas de cada unidade exibidas por uma lista de prioridades e material fotográfico.

Durante o encontro, o vereador, que é membro da Comissão de Educação da Câmara, comentou sobre as etapas desse trabalho que durou nove meses, destacando o objetivo que é a busca por melhorias em vários aspectos relacionados às unidades de ensino.

O vereador sugeriu ao prefeito para que seja realizado um estudo de viabilidade para criação de um setor específico para manutenção e reforma das escolas, com profissionais da Prefeitura de Araxá ou contratação de uma empresa especializada, com cronograma e trabalho permanentes.

O prefeito Aracely de Paula destacou a importância do trabalho do vereador Raphael Rios e se comprometeu a definir, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, as escolas que serão atendidas com reformas dentro de um plano de prioridades a partir de 2018.