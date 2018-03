Raphael Rios fala sobre Poder Legislativo Municipal no Uniaraxá

Vereador Raphael Rios participou, nesta segunda-feira (19) de trabalho acadêmico promovido por universitários do 1° período noturno do curso de Direito do Uniaraxá.

Com o tema sobre o Poder Legislativo Municipal, o vereador abriu a apresentação destacando as atribuições da Câmara Municipal de Araxá e dos vereadores, com tópicos sobre apresentação de Projetos de Lei, Lei Orgânica e Regimento Interno, fiscalização dos atos do Poder Executivo, participação popular, acesso à informação, comissões permanentes, audiências e políticas públicas.