Raphael Rios propõe Câmara de Juventude e implantação de parquinho inclusivo

O vereador Raphael Rios (Solidariedade) propõe Resolução que institui no Programa Câmara da Juventude no Legislativo de Araxá. De acordo com o projeto apresentado durante seu pronunciamento na tribuna na Sessão Ordinária desta tarde (28), o programa tem como objetivo geral interagir o Poder Legislativo e as instituições de ensino públicas e privadas da cidade, abrangendo alunos do 9° ano do ensino fundamental ao 2° ano do ensino médio.

O projeto consiste em estipular um cronograma com apoio técnico da Escola Legislativa da Câmara, com inscrições de escolas interessadas, palestras, eleições de vereadores jovens, finalizando com Reunião Solene e entrega de certificados.

Nela, cada representante destacaria suas proposições, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive.

“A Câmara da Juventude é uma das principais bandeiras que destaquei durante a minha candidatura para vereador. É um projeto que contribui para a formação da cidadania e preparação dos nossos jovens para estimular o senso crítico político, para quem sabe, no futuro, participem de forma mais efetiva na construção de uma sociedade mais justa”, destaca Raphael Rios.

A proposta segue para tramitação do plenário.

Playground inclusivo

O vereador Raphael Rios destacou também indicação para a instalação de um playground inclusivo em Araxá, que é composto por brinquedos projetados para integrar e divertir crianças com e sem deficiência e misturam equilíbrio, força e estímulos sensoriais na medida exata para cadeirantes, cegos, surdos, com deficiência intelectual ou múltipla.

Raphael conheceu o playground inclusivo durante uma recente viagem à cidade de Curitiba e relata que por um baixo investimento o município e empresas parceiras podem executar esse projeto de extrema importância.

A indicação será encaminhada às Secretarias de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e de Ação e Promoção Social, com sugestão para que o playground inclusivo seja instalado na Praça José Hermógenes da Silva (Restaurante Uruba’s), por ser um ponto central e de fácil acesso.

“A nossa cidade é carente de política pública de inclusão e esse projeto proporciona um grande ganho para as crianças portadoras de deficiência, garantida a diversão e interação de todos, promovendo uma convivência sadia e compartilhando espaços”, destaca Raphael.

Energia fotovoltaica

– Proposição de Projeto de Lei para inclusão na Lei do IPTU Ecológico da concessão de desconto no IPTU para a moradia que tiver instalada o sistema de energia solar fotovoltaica, complementando demais iniciativas de energia renováveis e benefícios ao meio ambiente abrangidos por esta legislação.

Fórum Comunitário para debater o salário dos servidores

– Proposição para realização de Fórum Comunitário para levantar informações sobre a recomposição salarial dos servidores públicos municipais e reajuste no valor do vale-alimentação, com a participação do Poder Executivo, Sindicato e Associação representativos do setor, servidores em geral e imprensa. Junto com o vereador Raphael Rios assinaram os vereadores José dos Reis Paula de Paula (Zezinho), Robson Magela e José Valdez da Silva (Ceará).

Demais ações

– Substitutivo ao Projeto de Lei 009/2017, tendo em vista que existe legislação semelhante para reparos em vias e passeios públicos após abertura de buracos ou valas por concessionárias e similares de serviços de manutenção ou outras necessidades. O substitutivo altera a obrigação dos reparos para até 72 horas após o término desses serviços, além do ajuste da altura relativa ao cabeamento e/ou fiação suspensa. Além do vereador Raphael Rios, são autores deste substitutivo os vereadores Fárley Pereira de Aquino e Hudson Fiuza Lemos.

– Indicação às Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica e de Segurança Urbana e Cidadania, para instalação de placas de indicação para acesso à Serra da Bocaina, nas vias urbanas de entrada e saída de Araxá, ao longo da rodovia MG- 428 (Araxá / Sacramento, nos dois sentidos) e estrada Araxá / Argenita.

– Indicações à Secretaria de Serviços Urbanos para a construção de calçada na Alameda Helena Ferreira Moraes (Igrejinha Nossa Senhora de Fátima) e à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania para fiscalização de trânsito nesta mesma via, tendo e vista o intenso tráfego de veículos pesados que está danificando os bloquetes que compõem a alameda.