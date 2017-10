Raphael Rios propõe lei de incentivo e apoio à adoção de crianças e adolescentes

Vereador Raphael Rios apresentou, na Reunião Ordinária desta terça-feira (10), Projeto de Lei que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes, no Calendário Oficial de Araxá.

Durante seu pronunciamento, Raphael Rios destacou que a proposta visa conscientizar para a importância da reinserção familiar de crianças e adolescentes que aguardam pela adoção, ressaltando essa iniciativa como um ato de amor, cuidado e carinho.

O projeto prevê a realização da Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes na semana que antecede o dia 25 de maio, quando comemora-se o Dia Nacional da Adoção.

“Vai ser um período para que a população araxaense possa refletir, comemorar e disseminar os benefícios da adoção por meio de várias atividades que estamos propondo, com palestras, campanhas, debates, sensibilização, promoção, além de uma caminhada no domingo que anteceder o dia 25 de maio, como ponto central”, comentou o vereador.

Raphael Rios acrescentou que a iniciativa já conta com apoio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, Grupo Aquecendo Vidas e coordenadores de abrigos da cidade.

“Vamos engajar na união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conselhos, grupos comunitários, Sociedade Civil e demais representatividades da infância e juventude para que essa semana seja extremamente positiva. A adoção é um ato de amor, que oportuniza crianças e adolescentes que infelizmente passaram por risco social do direito a um novo lar, a uma educação justa, a um futuro próspero”, concluiu.

Mérito Educacional

O vereador destacou ainda a apresentação de um Projeto de Decreto Legislativo que institui a Comenda Municipal do Mérito em Educação “Professora Lúcia Soares Ferreira”.

O objetivo é homenagear professores que atuam em salas de aulas de instituições de todos os níveis de escolaridade sediadas em Araxá, como reconhecimento a esses profissionais que contribuem efetivamente na formação de seus alunos não só para a educação como também para o futuro e cidadania.

A comenda será conferida anualmente a partir do dia 15 de outubro, Dia do Professor, com 15 homenageados, cada um indicado por um vereador.

O mérito leva o nome da Professora Lúcia Soares Ferreira, carinhosamente conhecida por Tia Lúcia, professora de Português, que prestou um extensa carta de serviços de educação e cidadania à população de Araxá. Atuou no Colégio São Domingos e na Escola Estadual Dom José Gaspar, inclusive sendo diretora, e coordenou ensino de jovens e adultos em Belo Horizonte. O primeiro núcleo da Apae Araxá também leva o seu nome como “Escolinha Tia Lúcia”.

Ana Lúcia foi casada com Hélio Ferreira, com quem teve seis filhos, o ex-prefeito Paulo Márcio (que esteve no plenário), Elizeu, Ronan, Dirceu, Júlio Romero e Leila. Ela faleceu em 29 de agosto de 2008.

Destaque Araxá

Raphael Rios encerrou seu pronunciamento destacando a colocação de Araxá entre os quatro melhores municípios de Minas Gerais para se investir, que também ficou na 71ª colocação entre as 100 cidades mais promissoras para investimentos.

O ranking foi divulgado recentemente pela revista Exame, por meio de pesquisa exclusiva feita pela consultoria Urban Systems.

O vereador considerou esses indicadores extremamente importantes para que Araxá seja sempre referência na captação de novas empresas, infraestrutura e qualidade de vida para quem escolhe nossa cidade para investimentos.

Moções de Congratulação e Reconhecimento

– À Academia CIA Eficiência e aos atletas e bailarinos Thiago Mota e Yasmim Araújo, pela recente conquista do 1° lugar no Campeonato Nacional de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, na Categoria Combi Dance Latim, realizado em João Pessoa, capital da Paraíba. Yasmim também levou título individual como atleta revelação.

– Às atletas do vôlei feminino da Escola Estadual Maria de Magalhães, pela recente conquista da medalha de prata nos Jogos Escolares da Juventude, realizados em Curitiba, capital do Paraná.