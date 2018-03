Raphael Rios requer informações sobre o transporte escolar

Vereador Raphael Rios abriu seu pronunciamento na tribuna, nesta terça-feira (20), para requerer informações relativas ao transporte escolar executado pela Secretaria Municipal de Educação.

Raphael recebeu demandas de representantes dos motoristas que fazem o transporte dos alunos da rede municipal, principalmente na zona rural, que apresentaram questionamentos referentes ao pagamento de serviços prestados, quilometragem contratada, documentação e vistorias dos veículos, rotas, quantidade de veículos que estão em funcionamento e outros que aguardam manutenção (frota do município) e número de alunos atendidos.

O vereador apresentou requerimento à secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, solicitando respostas aos questionamentos listados. “Sabemos de problemas envolvendo o transporte escolar, veículos que não puderam atender e a prefeitura alugou outros para resolver de imediato. São informações que chegam a esta Casa, reclamações e alterações que carecem de respostas e aguardamos um posicionamento para que esses problemas sejam resolvidos e tenhamos uma prestação de transporte escolar com qualidade e cada vez melhor”, relatou Raphael Rios.

“Solicitei informações sobre os questionamentos que chegaram até o nosso gabinete. Devemos ter a responsabilidade de ouvir o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação”, acrescenta.

Reapresentação de Projeto de Divulgação de Obras em Andamento

Raphael Rios também reapresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público a divulgar lista detalhada das obras públicas em andamento. Este projeto foi apresentado e aprovado pelo plenário no fim de 2017, porém, o Poder Executivo não se manifestou sobre a proposta – não sancionou ou encaminhou veto até a virada do ano, com o projeto sendo encaminhado para um processo de arquivamento.

O vereador reiterou a importância de o projeto ser novamente aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, condicionando mais transparência à população com informações sobre as obras públicas que estão em operação – constando o nome da obra, empresa responsável, localização, início da construção, previsão de entrega, valor, porcentagem concluída e exibição de maquete eletrônica por meio de galeria de imagens (quando houver). As informações devem ser atualizadas com periodicidade mensal.

Demais ações

– Moção de Congratulação e Reconhecimento ao Núcleo de Formação de Atletas do Cruzeiro Esporte Clube em Araxá (Escolinha do Cruzeiro de Araxá), pelo excelente trabalho desempenhado na formação de base de jogadores de futebol, com faixa etária entre 9 e 15 anos.

– Indicação à Secretaria de Serviços Urbanos – Operação tapa-buracos no bairro Aeroporto 2, em especial à rua Ary José da Silva, que encontra-se em situação bastante precária.

– Projeto de Emenda à Lei Orgânica – Alteração para que projetos aprovados em plenário na Câmara Municipal, durante o ano, não sofram processo de arquivamento sem a manifestação do Executivo. Fato ocorrido com dois projetos de lei em 2017.