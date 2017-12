Reinauguração do Parque do Cristo leva mais de 20 mil pessoas ao evento

O Parque do Cristo foi reaberto para comunidade de Araxá e região, no último dia 19, e com isso, a Administração Municipal avança com o desenvolvimento turístico da cidade. O Parque do Cristo é um monumento que faz parte da história cultural e turística desde os anos 80, quando da sua inauguração em 1982, à época, pelo Prefeito Aracely de Paula.

Mais de 20 mil pessoas presenciaram a reabertura do Parque do Cristo, completamente revitalizado, além de parte da área ampliada. Vereadores, Secretários Municipais, deputado federal, Mário Heringer, vice-prefeita Lídia Jordão e autoridades civis acompanharam a cerimônia oficial de reinauguração, ao lado do Prefeito Aracely de Paula, que emocionado descerrou a placa de reinauguração daquele importante cartão postal. Esse momento histórico para Araxá e região, contemplado com a queima de fogos no entorno da figura simbólica religiosa, marcou a comemoração do aniversário dos 152 anos de emancipação política de Araxá.

O Parque do Cristo foi integrado à avenida Washington Barcelos, recebeu novas praças com a instalação de bancos e equipamentos de ginástica, além de pista de caminhada para o incentivo à prática esportiva. A revitalização contemplou também a reforma do restaurante panorâmico. Foi construída na entrada do parque uma área de atendimento aos turistas, onde serão disponibilizadas informações sobre a história de Araxá e os pontos turísticos da cidade.

A Seresta Amo-Te Muito, da cidade de Montes Claros, abriu as atrações musicais da noite. No decorrer da solenidade, a Camerata da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo executou duas melodias, Jesus Cristo e Amigos Para Sempre. Na parte religiosa, um culto ecumênico com o padre Geovani Geraldo da Silva, o pastor Claudenir Dias e o fundador da Casa do Caminho, José Tadeu da Silva, marcou o momento de fé em um espaço que privilegia a religiosidade com a presença do Cristo, de braços abertos para Araxá.

O prefeito Aracely de Paula ressalta a emoção de entregar novamente à sociedade araxaense o Parque do Cristo totalmente remodelado e modernizado. “Peço população de Araxá que assuma o parque com o mesmo carinho com que foi construído, que ele se torne a sala de visita de cada cidadão e de todas as faixas etárias da nossa cidade, tanto aqueles que gostam de cultura, lazer, esporte e entretenimento. É um presente que estamos entregando para Araxá, portanto, peço a todos, façam desse Parque a casa de cada um”, destaca o prefeito.

Grande parceiro de Araxá, o deputado federal Mário Heringer esteve presente na reinauguração do Parque do Cristo e afirmou que o local é um retrato fiel do povo de Araxá. “Parabéns Araxá por ter um governo progressista. Realmente, o prefeito Aracely de Paula não pensa para agora, ele faz para a longo prazo. É por aí que temos que caminhar, é para o desenvolvimento de uma cidade, cada vez melhor, para o futuro do seu povo”, enfatiza o deputado federal.

A noite foi encerrada com shows dos grupos 100% Caipira e Samba Quente.