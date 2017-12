Reitor José Oscar de Melo é agraciado com Medalha Dom José Gaspar

A Câmara Municipal de Araxá, através da indicação do vereador Raphael Rios, concedeu ao reitor do Uniaraxá, professor José Oscar de Melo, a Medalha Dom José Gaspar, honraria concedida a personalidades que contribuem para o crescimento e desenvolvimento social de Araxá. A outorga da Medalha foi realizada na terça-feira, 19, aniversário de Araxá.

Agraciado com a Medalha, professor Oscar destaca a alegria do reconhecimento. “Foi com grande prazer que recebi do vereador Raphael Rios a indicação para receber a Medalha Dom José Gaspar, destinada àqueles que promovem importantes ações para a comunidade. Recebo essa homenagem e dedico a toda Comunidade Acadêmica do Uniaraxá, porque juntos temos conquistado importantes resultados que não vão parar por aqui. Obrigado Raphael Rios, obrigado Câmara Municipal e parabéns a todos os agraciados”, comemora.