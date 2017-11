Reparos em vias públicas ganham em agilidade após lei de autoria do vereador Raphael Rios 

Vereador Raphael Rios destacou, durante uso da tribuna nesta terça-feira (21), levantamento de reparos em vias públicas após serviços de manutenção, ligação ou ampliação efetuados pela Copasa em Araxá, a partir da publicação da Lei Municipal 7.153 que foi em 12 de maio de 2017, que é de sua autoria.

O levantamento é referente aos períodos de maio a outubro de 2017, quando foram executadas 411 ordens de serviço de recomposição de asfalto.

Nesse período, 70% dos reparos foram cumpridos em até 3 dias. De 4 a 5 dias, foram cumpridos 20% dos reparos efetuados. De 6 a 10 dias, foram 8,5%, e, acima de 10 dias, apenas 1,5% das ordens de serviços executadas.

O vereador lembrou que a lei foi criada justamente para dar agilidade e qualidade na recomposição de vias públicas que precisam ser abertas para reparos da Copasa, e que o levantamento apresentado pela estatal é satisfatório, pois 90% dos serviços foram concluídos em até 5 dias, com 70% cumpridos de acordo com a determinação da lei que estipula prazo máximo de até 72 horas (3 dias) para este fim. Com a vigência da lei, é perceptível a diminuição de reclamações da comunidade.

Segundo a legislação, os casos que extrapolam o prazo deve contar com justificativa técnica, o que é cumprido pela Companhia.

As justificativas apresentadas pela Copasa para o não cumprimento do prazo máximo são, em sua maioria, pela presença de materiais de construção, veículos e caçambas de entulhos que impediam a cobertura dos buracos abertos para reparos. Outro fator que dificulta o trabalho é o período de chuvas.

Raphael Rios comentou que obteve esse levantamento durante uma reunião com a diretoria da Copasa, que o atendeu prontamente, e a empresa se colocou à disposição a fornecer os dados aos Poderes Legislativo e Executivo semanalmente, como forma de somar com o acompanhamento dos serviços prestados.

A população também pode apresentar suas demandas pelo telefone 115 ou pelo aplicativo da Copasa para smartphones.

Irmãos na mesma escola

Raphael Rios também apresentou Projeto de Lei que garante vagas para irmãos na mesma escola pública da rede municipal de educação. Caso a unidade não ofereça o ano a ser cursado por um dos irmãos, ou outra razão justificável, a vaga deve ser ofertada em uma escola mais próxima do outro irmão.

Raphael Rios destaca que a articulação da escola com a família e comunidade proporciona a integração, portanto, a família que possui mais de um filho em idade escolar tem um grande ganho, além de facilitar o descolamento diário de pais ou responsáveis para levar e buscar esses irmãos.

Indicações

– À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, nivelamento do asfalto no acesso à Praça Arthur Bernardes (antiga estação), que atualmente possui uma valeta em grande profundidade, no Centro de Araxá, em atendimento à demanda de comerciantes e condutores de veículos.

– À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, limpeza de boca de lobo na rua Pará, altura do n° 1.210, Setor Norte de Araxá, em atendimento à demanda de moradores e comerciantes.

– À Assessoria Municipal de Trânsito e Transportes, estudo de viabilidade para a instalação de dois redutores de velocidade na rua Rio Grande do Norte, entre os números 452 e 500, no Setor Oeste de Araxá, em atendimento à demanda de moradores.

– Ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG), instalação de redutor de velocidade na avenida José Ananias de Aguiar (Comboio), altura do n° 130, no Setor Sul de Araxá, em atendimento à demanda de moradores e pedestres.

– À Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, instalação de bebedouro de água no espaço destinado ao público que aguarda atendimento no Balcão da Prefeitura, situado na rua Presidente Olegário Maciel, no Centro de Araxá.