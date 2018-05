Revitalização do prédio da Escola Dom José Gaspar é concluída

A Prefeitura de Araxá inaugura nesta quarta-feira, às 19h, um dos empreendimentos de maior beleza arquitetônica do município, a revitalização do prédio municipal da Escola Dom José Gaspar. Inaugurado em 1982, a marcante arquitetura elaborada por Marcello Gusmão Machado foi reformada para valorizar ainda mais suas características.

A unidade de ensino recebeu melhorias em sua estrutura com foco na acessibilidade e segurança, substituição da cerca viva que impedia a visão do prédio, além de pintura geral, recuperação e instalação de corrimãos, consertos na rede elétrica e hidráulica. A escola também recebeu vinte novos toldos de proteção para as salas de aula, ampliação da cobertura da guarita da recepção, entre outros benefícios.

O prefeito Aracely destaca que o prédio da Escola do Dom José Gaspar é um dos mais bonitos da cidade. “Esse prédio tem uma importância muito grande na história do município e, consequentemente, para a comunidade de um modo geral. Tínhamos que revitalizar até pela sua característica arquitetônica. Não poderíamos deixá-lo escondido como já estava há bastante tempo. Uma obra que foi inaugurada na nossa gestão, em 1982, e que continuará servindo nossa cidade por muito mais tempo”, afirma o prefeito.

A Escola Dom José Gaspar conta atualmente com 1,2 mil alunos divididos em três turnos. São oferecidos Ensino Médio e Curso Normal (formação de professores para educação infantil).

Solenidade



Dia: 09/05/2018

Horário: 19h

Local: Rua Abdanur Elias, 100. Bairro: São Pedro