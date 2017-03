Revitalização do Parque do Cristo está na reta final

A revitalização do Parque do Cristo já está sendo finalizada e em breve o local deverá ser novamente entregue à comunidade pela Prefeitura Municipal de Araxá. Com investimentos da ordem de R$ 3,2 milhões a obra visa ser um grande marco turístico da cidade, da região e de todo o Estado.

A reinauguração do novo Parque do Cristo é uma das prioridades traçadas pela gestão do prefeito Aracely de Paula que entende a importância deste espaço para toda a comunidade. O Secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizetti de Souza, afirma que a conclusão dos serviços está em 80% com previsão de entrega para o próximo mês de abril.

Inaugurado em 1982, na época em que Aracely era o prefeito de Araxá, o Parque do Cristo foi idealizado como um ponto de visitação turística e também de encontro da família araxaense. A sua revitalização é pautada exatamente nestas questões, para que possa voltar a ser um espaço destinado à comunidade e aos turistas para o lazer e entretenimento.

Segundo o secretário Sebastião Donizete, diversas melhorias estão sendo realizadas no Parque do Cristo. Ele explica que o local esta sendo totalmente integrado a avenida Washington Barcelos devido a desapropriação de alguns imóveis onde estão sendo construídas novas praças com a instalação de bancos e equipamentos de ginástica para o incentivo à prática esportiva.

Donizete diz que as desapropriações deram uma nova cara ao Parque do Cristo e é um dos pontos mais importantes da obra. “As desapropriações abriram o Parque do Cristo para o bairro Urciano Lemos. Então, hoje as pessoas que circulam pela avenida Washington Barcelos, principal via de acesso aos bairros do setor Norte, vêem o Parque do Cristo. Se elas quiserem caminhar tanto dentro, quanto fora do parque terão aquele efeito visual muito bonito e que integra o espaço ao bairro”, esclarece.

Ele revela que o restaurante panorâmico se encontra praticamente pronto, inclusive os vidros que fecham o espaço gastronômico já foram colocados. “Construímos um setor de atendimento de turistas na nova recepção do parque. Ali ele vai poder receber informações sobre a história de Araxá e os pontos turísticos da cidade. Fizemos todo o piso do setor de caminhada e as pessoas vão poder circular dentro do Parque do Cristo em uma pista exclusiva. São em torno de 1,4 mil metros de pista de caminhada”, conta Sebastião Donizete.