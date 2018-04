Robson cobra prestação de contas da obra na avenida Antônio Carlos e apoio para aos atletas para a disputa do JEMG

Robson informou que a Administração Municipal gastou R$ 73.969, 70 a mais do que foi divulgado no início das obras. A placa colocada na avenida durante a revitalização informava que seriam gastos R$ 1.091.915,26 com a revitalização. “Não tem como saber no Portal da Transparência como foram gastos esses recursos. Peço mais uma vez ao prefeito a prestação de contas, pois o povo tem o direito de saber como foi gasto cada centavo naquela obra que gerou tanta polêmica”, cobrou o vereador.

Robson relatou que os adolescentes de 12 a 17 anos das escolas que foram campeãs dos Jogos Estudantis de Araxá no ano passado estão vivendo um momento de incerteza, pois não sabem se irão representar a cidade no JEMG.

As escolas Vasco Santos, Maria de Magalhães, Polivalente, São Domingos e Cefet garantiram nos Jogos Estudantis de 2017 o direito de representar Araxá no JEMG nas disputas de vôlei, futsal, basquete, handebol e xadrez. A primeira etapa do JEMG acontece de 21 a 27 de maio deste ano em Frutal, sendo que neste mês de abril será realizado o congresso técnico para que as cidades confirmem presença.

“Infelizmente a Prefeitura informou que neste ano não irá apoiar a participação de Araxá no JEMG. Sem transporte e alimentação, as escolas não têm como representar a nossa cidade. São cerca de 100 atletas araxaenses que ficarão de fora da disputa”, contou Robson.

