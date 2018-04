Robson Magela alerta os servidores da Prefeitura de Araxá para que lutem por seus direitos

O vereador Robson Magela (PRB) voltou a reivindicar o reajuste salarial para os servidores da Prefeitura de Araxá e o aumento do vale alimentação da categoria ao usar a tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira (17). Ele também cobrou o pagamento do Piso Nacional da Educação para os professores da rede municipal de ensino. Robson fez um alerta aos servidores sobre a necessidade da categoria se mobilizar para lutar por seus direitos.

O vereador Robson Magela (PRB) voltou a reivindicar o reajuste salarial para os servidores da Prefeitura de Araxá e o aumento do vale alimentação da categoria ao usar a tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira (17). Ele também cobrou o pagamento do Piso Nacional da Educação para os professores da rede municipal de ensino. Robson fez um alerta aos servidores sobre a necessidade da categoria se mobilizar para lutar por seus direitos.