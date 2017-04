Robson Magela apresenta demandas do Gabinete Itinerante e do Distrito de Itaipu

As primeiras reivindicações feitas pelos moradores que compareceram ao Gabinete Itinerante do vereador Robson Magela (PRB) no último fim de semana foram apresentadas na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira, 28 de março. Robson também apresentou indicações com as demandas do Distrito de Itaipu, onde esteve duas vezes neste ano para ouvir os moradores.

Demandas do Gabinete Itinerante

Robson solicitou ao comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Fernando Marcos dos Reis, que seja intensificado o policiamento ostensivo nos bairros Pão de Açúcar I, II, III e IV, Pedra Azul, Vila Verde, Villa Mayor, Jardim das Oliveiras, Morada do Campo e Jardim Natália.

Cerca de 80% dos moradores desses bairros, que estiveram no Gabinete Itinerante deste vereador no dia 25 de março passado, reclamaram do aumento de furtos, roubos e tráfico de drogas naquela região de Araxá. Esses moradores solicitaram o aumento do policiamento ostensivo nesses bairros para que o combate à criminalidade seja mais efetivo.

Robson solicitou ainda que a Prefeitura de Araxá providencie a limpeza da calçada onde está instalado o ponto de ônibus no início da Avenida Waldomira Lemos Guimarães, no bairro Pão de Açúcar, e instale uma cobertura no local para proteger os usuários do transporte coletivo.

O parlamentar também pediu a limpeza da área institucional que faz divisa com as ruas Neila Marques de Ávila e PA 36, no bairro Pão de Açúcar II, pois os moradores reclamam que o mato alto existente no local atrai animais peçonhentos para as suas casas.

Robson apresentará as demais demandas recebidas no Gabinete Itinerante nas próximas reuniões do Legislativo de Araxá.

Distrito de Itaipu

O vereador Robson também apresentou as demandas dos moradores do Distrito de Itaipu. Uma das principais reivindicações é sobre a constante falta de água no distrito. Robson solicitou que a Prefeitura de Araxá informe como está o andamento dos serviços que começaram em setembro de 2016 visando a regularização do abastecimento de água no Itaipu e ainda não foram concluídos.

Robson também solicitou que a Prefeitura de Araxá reforme posto de saúde do distrito e providencie uma enfermeira para trabalhar no local. Outra indicação apresentada pelo vereador pede a reabertura da biblioteca de Itaipu, que está fechada desde o início deste ano. Robson também solicitou o recapeamento asfáltico do distrito e a troca da iluminação pública da localidade por lâmpadas de LED.

Outra reclamação recorrente dos moradores de Itaipu foi sobre a fossa do distrito, que está cheia e vazando para o pasto, o que causa um enorme mau cheiro. Robson solicitou que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) providencie a limpeza dessa fossa.