Robson Magela pede que a Prefeitura de Araxá ajude a Ampara

Preocupado com as dificuldades financeiras enfrentadas pela Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), o vereador Robson Magela (PRB) apresentou na reunião ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira, 11 de abril, uma indicação ao prefeito Aracely de Paula solicitando que o município firme um convênio com a entidade visando o repasse de recursos para a sua manutenção.

A Ampara foi criada em março de 2015 para acolher, assistir e apoiar nas formas material, moral e emocional as crianças, adolescentes, adultos e idosos com câncer em Araxá. Atualmente a Ampara atende 130 pessoas que realizam tratamento contra o câncer.

Essas pessoas atendidas pela Ampara recebem cesta básica, leite, suplemento alimentar e medicamentos que não são fornecidos pelo SUS. Além disso, a Ampara disponibiliza nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e oferece oficinas terapêuticas.

“A Ampara é uma entidade de utilidade pública municipal e necessita da ajuda da Prefeitura de Araxá para não fechar as portas, pois enfrenta sérias dificuldades financeiras”, alertou o vereador Robson.

Revitalização da Praça João Amâncio e providências em relação à mortandade de peixes no Rio Capivara

O vereador Robson Magela solicitou à Prefeitura de Araxá a revitalização da Praça João Amâncio, também conhecida como Praça da Juventude, localizada no bairro Urciano Lemos, no setor Norte. O parlamentar também pediu providências em relação à mortandade de peixes no Rio Capivara.

Praça João Amâncio

Grande parte da Praça João Amâncio foi revitalizada e reinaugurada em fevereiro de 2014 com a denominação de Praça de Juventude. A revitalização foi realizada com verba do Governo Federal viabilizada pelo então deputado federal Aracely de Paula, que é o atual prefeito de Araxá. Porém, desde a reinauguração o local está sendo depredado por vândalos.

Atualmente a praça está totalmente depredada e sem iluminação em diversos pontos, o que coloca em risco os usuários desta importante área de lazer do setor Norte. Segundo Robson, é necessário revitalizar toda a Praça João Amâncio, inclusive a área que não foi revitalizada em 2014.

O vereador destaca que após a revitalização é preciso cercar o local, como foi feito na Praça dos Salesianos, e colocar vigilantes patrimoniais para evitar novas depredações.

Rio Capivara

Robson Magela solicitou ao 5º Pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente que seja investigada as causas da mortandade de peixes registrada no dia 9 de abril de 2017 no Rio Capivara. Os vereadores Raphael Rios (SD), Ceará da Padaria (PMB), Fernanda Castelha (PSL) e Fárley Cabeleireiro (DEM) assinaram a solicitação junto com Robson.

Um cidadão araxaense registrou uma grande quantidade de peixes mortos no Rio Capivara na manhã do último domingo, 9 de abril. Além disso, as imagens mostram a água do rio muito escura.

“É necessário que a Polícia Militar de Meio Ambiente investigue o que causou a morte desses peixes e informe aos órgãos responsáveis para que possam ser tomadas as providências contra o responsável por esse crime ambiental”, destacou Robson.

Mais demandas do Gabinete Itinerante

O vereador Robson Magela também apresentou na reunião ordinária mais demandas recebidas em seu Gabinete Itinerante. O parlamentar solicitou que a Prefeitura de Araxá estude a viabilidade da construção de uma intervenção no entroncamento da avenida Luiz Geraldo da Silva, conhecida como a avenida da lavadora de batatas, com a avenida Waldomira Lemos Guimarães, no início do bairro Pão de Açúcar.

De acordo com Robson, o local é muito perigoso para condutores e pedestres. Quem trafega pela avenida da lavadora de batatas tem que avançar a parada obrigatória, que não está devidamente sinalizada, ao chegar na avenida Waldomira Lemos Guimarães e isto pode ocasionar acidentes.

Robson também solicitou que a Administração Municipal providencie a devida sinalização de trânsito na rotatória localizada no início da rua Wellington Lemos, no bairro Pão de Açúcar, pois não existe nenhum tipo de sinalização vertical ou horizontal no local. Robson salientou que os condutores não respeitam o traçado dessa rotatória e trafegam pela contramão, o que pode causar acidentes no local.

O vereador ainda pediu que a Prefeitura providencie a colocação de um redutor de velocidade na avenida Waldomira Lemos Guimarães, no bairro Pão de Açúcar, na altura do número 905, pois o excesso de velocidade dos veículos que trafegam por esta via coloca em risco a vida de transeuntes e condutores.

Robson solicitou a limpeza e o recapeamento asfáltico nos bairros Jardim das Oliveiras, Vila Verde e Villa Mayor. Ele também pediu que a agência central da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Araxá informe porque as correspondências enviadas para os moradores dos bairros Pão de Açúcar 3 e 4 não estão sendo entregues.

Além das demandas recebidas em seu Gabinete Itinerante, Robson apresentou Moção de Pesar à família de Heliana Mara de Paiva Rodrigues pelo seu falecimento ocorrido no dia 4 de abril de 2017. Heliana era moradora do bairro Pão de Açúcar 3.