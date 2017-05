Robson Magela pede que Prefeitura de Araxá avalie a situação das casas do projeto Mão na Massa

O vereador Robson Magela (PRB) apresentou na tarde desta terça-feira, 9 de maio, na tribuna da Câmara Municipal uma indicação ao prefeito Aracely de Paula (PR) solicitandoque a Prefeitura de Araxá avalie a situação de risco das casas do projeto Mão na Massa, localizadas na rua Euclides Ferreira da Costa (antiga rua 33), no bairro Boa Vista. Os quintais dessas casas fazem divisa com um barranco e os moradores procuraram o vereador Robson para expor o medo que eles têm de que suas residências desabem.

De acordo com os moradores, o barranco está avançando em direção às casas. Robson Magela mostrou preocupação com a situação das residências do projeto Mão na Massa. “É necessário que a Prefeitura Municipal avalie os riscos de desabamento dessas casas e tome providências para evitar que o barranco continue avançando na direção das residências”, alertou o vereador.

Robson Magela apresenta reivindicações recebidas no Gabinete Itinerante

Algumas das reivindicações feitas pelos moradores dos bairros Boa Vista, São Domingos e Serra Morena ao vereador Robson Magela no Gabinete Itinerante foram apresentadas pelo parlamentar na tribuna da Câmara Municipal durante a reunião ordinária. O vereador lamentou a situação das ruas da região do bairro Boa Vista, que estão praticamente intransitáveis devido à quantidade de buracos.

Robson explicou que diversas reivindicações recebidas no Gabinete Itinerante já tinham sido apresentadas na tribuna pelo vereador Ceará da Padaria (PMB), que reside no bairro Boa Vista, mas que até momento nenhum dos problemas foi resolvido pela Prefeitura Municipal.

Robson apresentou reivindicações que ainda não foram levadas à tribuna, sendo que a primeira foi sobre uma rampa existente ao lado do viaduto Max Neumann, que dá acesso à rua Pernambuco, no bairro São Domingos. Essa é bastante utilizada pelos moradores da região, mas o mato alto em suas margens e a falta de iluminação fazem com que o local se torne perigoso.

Devido à escuridão, a rampa está sendo utilizada por usuários de drogas. Robson solicitou que a Prefeitura de Araxá providencie a limpeza das margens da rampa e instale de pelo menos dois postes de iluminação no local, iguais aos que foram colocados nas praças revitalizadas recentemente.

O vereador ainda solicitou que a Prefeitura estude a possibilidade de permitir que a população dos bairros Boa Vista, São Domingos e Serra Morena utilizem o ginásio poliesportivo da Escola Municipal Auxiliadora Paiva para práticas esportivas.

Robson explicou que como o bairro Boa Vista e adjacências não possuem um ginásio poliesportivo e nem uma área de lazer para a população local, os moradores reivindicam que seja permitido o uso do ginásio da Escola Municipal Auxiliadora Paiva. “O local seria utilizado fora do horário escolar e sua utilização obedeceria às mesmas regras dos ginásios poliesportivos do município que estão localizados em outros setores da cidade”, informou o vereador.

Robson também pediu que a Administração Municipal providencie a implantação de uma cobertura no ponto de ônibus existente em frente à Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, na rua Capitão Jaime Gotelipe, no bairro Boa Vista. Ele informou que os usuários do transporte coletivo urbano alegam que ficam expostos ao sol e à chuva enquanto aguardam a chegada dos ônibus.

Ainda atendendo pedidos feitos no Gabinete Itinerante, Robson Magela solicitou a instalação de redutores de velocidade na altura do número 325 da rua José Antônio Barbosa, no bairro São Domingos e do número 40 da rua Gustavo Rodrigues da Cunha, no bairro Serra Morena.