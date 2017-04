Robson Magela quer a liberação judicial do caminhão pipa da Prefeitura

Mesmo sem usar a tribuna na reunião ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (4) devido ao rodízio feito entre os parlamentares, o vereador Robson Magela (PRB) apresentou indicação à Prefeitura de Araxá solicitando que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos encaminhe ofício ao juiz Dr. Renato Zupo pedindo a liberação judicial do caminhão adquirido pelo município para ser utilizado como caminhão pipa.

Os vereadores Raphael Rios (Solidariedade), Ceará da Padaria (PMB) e Fernanda Castelha (PSL) assinaram a indicação junto com Robson Magela, que informou que a Prefeitura de Araxá adquiriu um caminhão zero quilômetro, ainda no governo do ex-prefeito Jeová Moreira da Costa, para ser usado como caminhão pipa. Porém, ao regularizar a documentação desse caminhão, a Prefeitura descobriu que o mesmo havia sido clonado na região Nordeste do país e por isto o veículo não foi emplacado.

Robson esteve no almoxarifado da Prefeitura e constatou que o caminhão continua parado no pátio aguardando a regularização da sua documentação e isto está causando um enorme prejuízo ao município. “O juiz da Vara Criminal de Araxá, Dr. Renato Zupo, pode liberar esse caminhão para que o mesmo seja emplacado e utilizado pela Prefeitura Municipal”, disse o vereador Robson ao justificar a sua solicitação.