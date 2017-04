Robson Magela solicita que exames de direção sejam realizados aos sábados em Araxá

O vereador Robson Magela (PRB) apresentou indicação ao delegado regional de Polícia Civil e coordenador da Comissão Examinadora do Detran/MG em Araxá, Dr. Vitor Hugo Heisler, solicitando que os exames de direção sejam realizados na cidade em dois sábados por mês. A indicação foi apresentada durante a reunião ordinária da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira, 25 de abril. Robson ainda pediu que a população de Araxá cobre os deputados federais sobre a reforma trabalhista.

Exames de direção aos sábados

Robson informou que recentemente os exames de direção passaram a ser realizados nas quartas-feiras à noite em Araxá devido à Portaria nº 725 de 1º de Dezembro de 2016 expedida pelo Detran/MG, que em seu artigo 4º determina que a Comissão Examinadora funcione fora do horário normal do expediente da Polícia Civil. Em Minas Gerais, os examinadores são policiais civis.

O vereador destacou que a mudança dos exames de direção para o horário noturno causou muitas reclamações dos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, que se sentem bastante prejudicados, pois a carga horária noturna obrigatória determinada pelo Detran é pequena e não os prepara para o exame à noite.

Além disso, a área de baliza e as ruas do bairro Vila Silvéria utilizadas para a realização dos exames de direção são mal iluminadas, o que também prejudica muito os candidatos que pagam caro para obter a sua CNH. O mesmo artigo 4º da Portaria 725 determina que os exames podem ser realizados nos fins de semana.

Robson lembrou que em dois sábados do mês a Comissão Examinadora do Detran/MG de Araxá tem que realizar exames em outras cidades da nossa região. Ele, então, solicitou ao Dr. Vitor Hugo que os exames de direção em Araxá sejam realizados nos outros dois sábados do mês para minimizar os prejuízos causados aos candidatos da cidade pelos exames noturnos.

Cobrar deputados sobre a reforma trabalhista

Robson Magela lembrou a população de Araxá que os deputados federais devem concluir ainda nesta semana a votação da reforma trabalhista proposta pelo Governo Federal que modifica 100 pontos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A reforma trabalhista foi feita com base nas reivindicações dos empregadores. Os trabalhadores não foram ouvidos. Se for aprovada, a reforma trabalhista vai gerar a precarização no trabalho, reduzir direitos dos trabalhadores e impedir o seu acesso à Justiça.

Centrais sindicais, associações de juízes, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) já se posicionaram contra a reforma trabalhista por entenderem que a mesma é prejudicial aos trabalhadores brasileiros.

Robson destacou que é preciso que a população de Araxá cobre os deputados federais que tiveram muitos votos na cidade para que eles votem contra a reforma trabalhista. Ele citou os nomes dos deputados que tiveram mais de mil votos em Araxá: Marcos Montes, Mário Heringer, Carlos Melles, Weliton Prado, Reginaldo Lopes, Zé Silva, Caio Nárcio, Aelton Freitas, Diego Andrade e Luiz Tibé.

O vereador pediu que os araxaenses entrem no site da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.leg.br/) e enviem e-mails para os deputados que receberam seus votos pedindo que eles votem contra as reformas trabalhista e da Previdência. Robson salientou que é necessário cobrar também as pessoas que pediram voto para esses deputados federais em 2014.

Reconstrução dos muros de arrimo

Robson Magela solicitou também que a Prefeitura de Araxá providencie a reconstrução dos muros de arrimo que desabaram em março de 2016 e atingiram duas residências localizadas na rua Direne Ribeiro Gomes de Menezes, no bairro Cincinato de Ávila.

De acordo com Robson, os moradores dessas duas residências reclamam que aguardam a reconstrução dos mesmos pela Prefeitura Municipal, como feito em outros casos de desabamentos. Esses moradores receberam assistência da Secretaria de Ação e Promoção Social na época do desabamento, mas desde então tentam sem sucesso que a Prefeitura reconstrua os muros.

Segundo os moradores, existe o risco das casas vizinhas desabarem em cima das suas residências em caso de chuvas fortes. “A Prefeitura precisa reconstruir esses muros, como fez em outras casas, para evitar que aconteça uma tragédia naquele local”, alertou Robson.

Faixa de Pedestres

Robson também solicitou que a Prefeitura realize uma nova pintura na faixa de pedestres existente no início da avenida Ministro Olavo Drummond, pois a mesma está praticamente apagada, colocando em risco as centenas de pessoas que atravessam a avenida neste local diariamente.

O vereador lembrou que além de garantir uma travessia segura para os estudantes do Uniaraxá e da Escola Estadual Armando Santos, essa faixa de pedestres também garante a segurança de pais e alunos das escolas municipais Alice Moura e de Aplicação Lélia Guimarães, que funcionam no centro universitário.

Denominação de via pública

Robson ainda apresentou um projeto de lei determinando que fica denominada Rua Ilma Maria Souza a atual Rua H do Loteamento Parque das Mangabeiras V.