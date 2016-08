Rodrigo Feres apresenta novo método de leitura e didática em Brasília

O araxaense Rodrigo Feres se notabilizou ao criar um modelo inédito de leitura: o Levir – Ler e Ouvir, em 2014, no qual o livro pode ser lido e ouvido, ao mesmo tempo, na plataforma digital, em e-book. O projeto foi reconhecido como novo método de leitura e didática pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, por possuir características inovadoras na abordagem pedagógica. Sucesso editorial, os quatro livros lançados pelo Levir venderam mais de 4 mil exemplares na web.

Agora, ele publica o livro físico “Tudo O Que Não Tem Fim” (Editora Sesi-SP), que apresenta uma compilação de três contos. Para seguir a linha editorial de seu trabalho, o livro conta com palavras marcadas e linkadas a um QR Code que dá acesso à mesma trilha sonora, porém disponível apenas no site. Este formato também é inédito no Brasil e as trilhas são compostas e executadas por Rodrigo Feres, que é músico.

E é sobre o tema “A criação de obras literárias para as plataformas de E-book” que o autor conversa com o público da 32ª Feira do Livro de Brasília, no dia 23 de julho, próximo sábado, às 15h30, com a mediação do escritor Luiz Humberto França. Na mesma data, às 17h, ocorre o lançamento do livro “Tudo O Que Não Tem Fim”.

Sobre o Levir

Originalmente disponibilizados no formato de e-books, os quatro livros que compõe a coleção Levir (Ler+Ouvir) foram lançados simultaneamente no mercado editorial em julho de 2014. A distribuição é realizada pela Ibooks (Apple), Play Store (Google), Saraiva Online e por e-commerce do próprio autor (www.rodrigoferes.com.br).

O grande diferencial destes ebooks, é que contam com o ineditismo da trilha sonora composta também pelo autor, especificamente para cada livro. Ao saborear as obras, o leitor encontra aproximadamente 7 musicas distribuídas ao longo do texto. Todas instrumentais, e elaboradas para serem coerentes com o clima do texto. A emoção criada pela soma de leitura e música, referentes ao mesmo objeto, transportam o leitor para um universo muito mais completo sensorialmente, levando-o a uma experiência totalmente marcante. O processo é muito similar à trilha sonora de cinema. Porém na coleção Levir, a trilha funciona como um acessório do texto, e não da imagem, como nos filmes. Os ebooks Levir são destinados ao público adolescente. Instalados nos smartphones e tablets destes jovens leitores, os ebooks encaixam-se perfeitamente em seus hábitos de uso diário destes aparelhos.

Rodrigo Feres é formado em administração, com especialização em comércio exterior e pós graduado em Marketing pela FGV. Sempre conciliou seu trabalho com atividades musicais e projetos culturais. Rodrigo teve contato com o violão aos 11 anos, e foi desenvolvendo habilidades em instrumentos diferentes e em formas alternativas de execução. Também é escritor, autor dos ebooks com trilha sonora exclusiva. Os ebooks da Levir são uma iniciativa pioneira no cruzamento da musica com a literatura. São distribuídos pela Apple internacionalmente, pela Saraiva Online, Play Store da Google e pelo ecommerce do próprio autor.

Serviço

Rodrigo Feres na 32ª Feira do Livro de Brasília

Data: 23 de julho, sábado, às 15h30 e às 17h

Endereço: Centro de Convenções Ulisses Guimarães (próximo à Esplanada dos Ministérios)

Informações: https://www.facebook.com/FeiraDoLivroDeBrasiliaOficial