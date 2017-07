Rosi Carezzane é Campeã Brasileira de Fisiculturismo

Aconteceu no último dia 15, o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness 2017, em Ribeirão Preto/SP, organizado pela IFBB Brasil. O evento contou com a presença de vários atletas campeões que estavam em busca da classificação para o Sulamericano que será realizado na Argentina.

A policial militar Rosi Carezzane vem de recentes conquistas expressivas no circuito nacional e internacional, sendo Tetra Campeã Mineira invicta em Belo Horizonte, Campeã da 27ª Copa Fitness Brasil Internacional, campeonato realizado em Santos e o Top 03 do Arnold Classic South América realizado em São Paulo. Rosi é considerada a terceira melhor atleta da américa latina e agora foi escolhida pela melhor performance e simetria no Brasil.

Rosi, que levava uma vida sedentária até iniciar a sua rotina esportiva em 2009, comemorou a vitória – “estou muito feliz, pois era um título esperado há cinco anos e ainda não havia conquistado, o Campeonato Brasileiro é muito difícil ganhar, pois a banca de arbitragem é maior e mais criteriosa. Foi feito um trabalho muito específico junto aos meus treinadores para chegar neste nível e devido as boas colocações procurei manter a linha atlética e consegui conquistar este título importantíssimo para meu currículo de atleta. Agora é conseguir patrocínio para poder representar o Brasil no sulamericano”.

A policial está empenhada para o circuito internacional, pois além da vaga do Sulamericano conseguiu também classificação para o Mundial e outos três campeonatos internacionais. A atleta espera contar com novos patrocínios para conseguir competir. As parcerias ajudam a amenizar os gastos com a preparação e são de suma importância para a sua performance.