Ruralão Máster tem semifinalistas definidos

São Pedro, Fazenda Boca Júnior, Fazenda Máfia e Chácara Dona Adélia seguem na luta pelo título.

O Campeonato Ruralão Máster finalizou sua 1ª fase com a realização da 5ª rodada no último final de semana. No sábado, 11, os quatro semifinalistas da competição foram conhecidos. São Pedro, Fazenda Boca Júnior, Fazenda Máfia e Chácara Dona Adélia seguem na luta pelo título. Novidade no calendário esportivo da cidade, a competição promovida pela Prefeitura de Araxá contou com nove equipes participantes neste ano e deverá aumentar o número de equipes na próxima temporada.

As partidas semifinais já estão com os confrontos definidos. Os jogos serão de ida e volta, com vantagem de dois resultados iguais, ou seja, dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols, para Fazenda Máfia e Chácara Dona Adélia, por terem feito melhores campanhas durante a primeira fase da competição. A semifinal do Campeonato Ruralão Máster começa a ser decidida no próximo sábado, 18, com locais e horários a definir para Fazenda Máfia x São Pedro e Chácara Dona Adélia x Fazenda Boca Júnior.