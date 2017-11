Ruralão Máster terá complemento de jogo paralisado

Partida entre São Pedro e Fazenda Boca Júnior terá reinício a partir dos 20 minutos do primeiro tempo.

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes, decidiu pela continuidade do primeiro jogo da final do Campeonato Ruralão Máster entre São Pedro x Fazenda Boca Júnior. Em reunião entre a comissão organizadora do evento e representantes dos clubes finalistas, foi definido pelo complemento da primeira partida da decisão neste sábado, 2, às 16h, no Estádio Municipal Fausto Alvim.

O jogo, realizado na última semana, foi paralisado aos 20 minutos da etapa inicial devido uma discussão entre atletas e arbitragem. O secretário Adolfo Maurício da Silva explica que essa decisão foi tomada, em consenso com os clubes, para não prejudicar o andamento do Ruralão Máster que, nessa edição, teve adesão de nove equipes participantes. “A Fazenda Boca Júnior terá dez atletas em campo devido à expulsão de um jogador. O duelo será recomeçado da mesma forma que terminou no sábado passado. Vai mudar apenas o trio de arbitragem que é da Liga Araxaense de Desportos (LAD)”, ressalta o secretário.